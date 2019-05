Caso Catrillanca: Defensa de ex carabineros pedirá exhumación y reapertura de la investigación

El abogado de tres ex carabineros acusados por la muerte de Camilo Catrillanca solicitará la reapertura del caso y la exhumación del cuerpo del comunero mapuche, junto con otras diligencias, previo a la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 21 de junio próximo en el Juzgado de Garantía de Collipulli.

Según consigna La Tercera, Javier Jara Miller, abogado de los ex sargentos Carlos Alarcón y Raúl Ávila y del ex suboficial mayor Patricio Sepúlveda, hará las solicitudes en audiencia fijada para el día 31 de este mes en el mismo tribunal. En total, los acusados son 8 ex carabineros y un civil.

«Hay tres diligencias que me parecen muy importantes, una de ellas es la reconstitución de escena con los imputados, los testigos y la prueba material que se reunió en el caso. La otra es hacer la proyección balística del sitio del suceso y la tercera es la exhumación del cadáver, para hacerle pericias complementarias a las que se hizo por el Servicio Médico Legal, porque creemos que es bastante deficiente la pericia de ese servicio, respecto a la causa de muerte del señor Catrillanca”, señaló el abogado al diario.

Recordemos que el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de La Aracucanía, Roberto Garrido, dio por cerrada la investigación y acusó a los tres imputados por homicidio, obstrucción y destrucción de pruebas. Alarcón arriesga 15 años de cárcel si es condenado como autor material del disparo que mató Catrillanca.

Además, Alarcón se encuentra acusado por cuasidelito de homicidio en lo que respecta del menor de 15 años que acompañaba al comunero cuando fue muerto por un disparo por la espalda.

Finalmente, el abogado de la familia Catrillanca, Nelson Miranda, antes de la preparación de juicio oral, solicitará la recalificación del delito a homicidio calificado en lo que respecta a la muerte del joven mapuche.

Agencias / La Tercera