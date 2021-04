Caso Corpesca: Recuerdos y agradecimientos del pescador y querellante Gino Bavestrello en un día histórico para la Pesca Artesanal y el país (imágenes inéditas)

Por Gino Bavestrello, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, querellante del Caso Corpesca

Ya hace bastantes años (2014), como Condepp (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G.), un grupo de dirigentes de la pesca artesanal, junto a nuestra abogada Gisela Escobar, nos reunimos con el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a quien le planteamos nuestras dudas respecto de cómo se había aprobado y promulgado la “Ley Longueira”, en un trámite finalizado a principios de 2013. Él nos recomendó hacer no una denuncia -como la que habíamos hecho- sino una querella.

Esto -nos dijo- nos permitiría ser parte del caso y solicitar diligencias. El presidente de la Condepp en esa fecha, Jorge Bustos, extrañamente decidió no hacerse parte de la querella porque -según él- no existirían suficientes antecedentes que ameritasen interponer ese recurso.

No obstante, la Federación de Pescadores Artesanales de San Juan de la Costa (Región de Los Lagos) encabezada por su presidente Rubén Casanova; más el Sindicato de Pescadores Artesanales de la caleta Cavancha de Iquique, encabezados por Oscar Zambra; la Federación de Pescadores Artesanales de Corral y sus sindicatos afiliados, además de los referentes de la pesca artesanal Cosme Caracciolo, Rodrigo Oliva y Patricio Melillanca, entre otros, nos reunimos en Valparaíso y le entregamos patrocinio y poder a la destacada jurista de la Región de Valparaíso, la ya mencionada Gisela Escobar.

Esto, para que nos representara ante la Justicia para ser parte del caso Corpesca. Nuestra querella se presenta el 10 de abril de 2014. La causa queda alojada en el 4to Juzgado Oral en lo Penal de Santiago. Concluidas las investigaciones se llega a un juicio oral con dos ex parlamentarios: el ex senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, además de la industria Corpesca, del grupo Angelini.

Como el caso quedó alojado en Santiago y podría durar años, tomamos contacto con el prestigiado abogado anticorrupción Mauricio Daza, quien acepta representarnos en el juicio hasta el día de hoy.

A través de esta publicación, quiero reconocer primero a los dirigentes honestos de la Condepp, que siempre han tenido en alto esta lucha. También a la gran abogada Gisela Escobar y a su equipo, al abogado Mauricio Daza Carrasco y su equipo, en especial al abogado Nicolás Acevedo, que estuvo día a día en el tribunal representándonos. Y, por supuesto, a la fiscal Ximena Chong, que con mucha entereza y valentía, presentó este juicio ante los tribunales.

Agradecer a los pescadores artesanales propiamente tales de mi país, que durante todo este tiempo han tenido que soportar la sobrexplotación de los recursos pesqueros de parte de los industriales, por una ley que nació del cohecho parlamentario implementado por Corpesca.

Esta empresa sobornó y con corrupción quebrantó la institucionalidad, dando origen a una ley -la 20.657 más conocida como “ley Longueira”- que le regaló más del 70% de los recursos hidrobiológicos a los industriales.

Acá me quiero detener a dar un infinito agradecimiento al dirigente de San Juan de la Costa de la X Región, Rubén Casanova, porque siempre estuvimos juntos. Infinidad de veces viajamos a Santiago a estar presentes en el juicio para, después estar en Valparaíso. Rubén: gracias por ser tan noble.

Por último: a nuestros sindicatos asociados a la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, que siempre nos han entregado ánimo, y, por supuesto, a los dirigentes de nuestra Federación de Pescadores Artesanales de Corral, en especial a Sonia Hernández, Cecilia Pitrullanca, María Gómez, Jorge Rivas, Carolina Pitrullanca, Rodolfo Gamal Assef, Manuel Pichipil, en fin, a todos los pescadores de mi región que siempre apañan para cualquier llamado que se hace para ir en apoyo a la pesca artesanal.

Por último, un homenaje póstumo a nuestros 6 compañeros pescadores artesanales fallecidos el 24 de marzo del año 2019, en la colisión con una barcaza que transportaba chip en la bahía de Corral. Esos compañeros -que murieron como resultado una mala decisión del capitán de Puerto de Corral, Jaime Cerda Vásquez- no alcanzaron a ver el resultado triunfal de esta larga lucha que permitió llevar condenado a la cárcel -por vez primera en la historia de Chile- a un senador de la República, en una causa por financiamiento delictivo de la política. También se condenó a Corpesca por soborno.

«Es un fallo interesante porque se condenó también por responsabilidad penal de la persona jurídica a Corpesca, cuyo gerente general Francisco Mujica también estuvo involucrado en el pago de sobornos. Para el Ministerio Público la sentencia marca un precedente y a pesar de que las penas son menores a las pedidas por nosotros en la audiencia correspondiente de discusión sobre las penas, responden adecuadamente a los hechos», dijo la fiscal Chong.

Esta victoria debe ser la antesala de la anulación de la corrupta ley Longueira y pavimentar el camino a una ley de pesca y a un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país.

¡PESCA ARTESANAL UNIDA, JAMAS SEREMOS VENCIDOS Y VAMOS POR MAS!

En una notaría de Valparaíso, Cosme Caracciolo, Gino Bavestrello y otros querellantes, firmando patrocinio y poder a abogada Gisela Escobar.

Gino, a bordo de un carro policial, después de ser inhumanamente golpeado por Carabineros y herido por una bomba lacrimógena, en una protesta contra la Ley Longueira, en Valdivia.

Noticia de ese suceso.

Marta Isasi, otra diputada UDI en el banquillo de los acusados por la causa Corpesca.

El exsenador Jaime Orpis en el banquillo de los acusados.

Gino Bavestrello saliendo el 2015 de tribunales en Santiago.

Gino Bavestrello y Rubén Casanova saliendo del Centro de Justicia en Santiago.

Con el equipo de abogados de Mauricio Daza, quien nos representó en el juicio.