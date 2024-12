Caso Katty Hurtado: Ministerio de Justicia afirmó que siguen revisando los antecedentes para el indulto presidencial

POR ELIZABETH LASTRA

Tras casi siete años del encarcelamiento de Katty Hurtado -quien se defendió del ataque de su expareja-, el Ministerio de Justicia aún no ha dado respuesta respecto al indulto presidencial exigido por la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres.

La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, emitió un comunicado en el cual exigen el indulto presidencial para Katty Hurtado antes del 25 de diciembre. Recordemos, que la solicitud del indulto fue presentado el 11 de enero de este año y la recepción se confirmó el 19 de marzo, sin embargo, el Ministerio de Justicia confirmó a El Ciudadano que siguen en proceso de estudiar los antecedentes del caso.

«Exigimos el indulto para Katty Hurtado ahora. Ella no puede pasar otro año encarcelada injustamente. Su salud física y mental se ha deteriorado gravemente. Katty desea estar con sus seres queridos antes de que termine el año», señalaron desde la organización.

Respecto a la versión entregada por dicho Ministerio, la Red recalcó que no debería haber más nada que estudiar, debido a que los antecedentes se encuentran disponibles y el Presidente conoce de primera mano el caso de Katty Hurtado, pero de igual manera no ejerce sus facultades presidenciales para entregar este indulto.

Por otro lado, Priscila González, integrante de la Coordinación Nacional de la organización, expresó que «no comprendemos por que aun no se la ha otorgado respuesta a las solicitud de indulto presidencial, en teoría ya debiese estar listo el informe por parte del Ministerio de Justicia, el Presidente conoce del caso, además desde distintas regiones se pide su liberación. La verdad Nosotras no entendemos por que aun no se le ha dado el indulto, esperamos que el Presidente aplique sus facultades presidenciales».