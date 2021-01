Caso luminarias: “Voh me decí algo contra Jadue y te mandamos al tiro con arresto domiciliario a tu casa”

Una grave acusación realizó al medio escrito “La Voz de lo sobran” Hugo Lefort Hernández, hermano del gerente general y dueño de Itelecom Holding Chile, León Marcelo Lefort, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yaber por los delitos de cohecho, lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita en el denominado “Caso Luminarias”, donde el medio la Tercera intentó relacionar al alcalde Daniel Jadue con el empresario en esta investigación policial que lleva adelante la Fiscalía regional de Ñuble y la Policía de Investigaciones de Chile.

Precisamente y sobre una nueva artista en este caso, es que Hugo Lefort Hernández de 65 años en declaraciones a este medio, asegura que su hermano ha recibido presiones por parte de la Fiscalía que lleva el caso para que Marcelo Lefort hablé en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseverando que “Creo que hay una intencionalidad muy grande, política (…) Me avisaron que la Fiscalía a él lo tiene como un rehén. Le dicen `voh me decí algo contra Jadue y te mandamos al tiro con arresto domiciliario a tu casa`. Todas las interrogaciones de la Fiscalía son, en este último tiempo, para que Marcelo cague a Jadue”, aseguró.

Asimismo, también se refirió a la donación que recibió la Corporación Cultural de Recoleta por parte de Itlecom para llevar adelante el Festival de Womad en la comuna a través de la ley de donaciones. En este sentido detalló que “Sé que Marcelo ha dicho `en relación a Recoleta, yo no puedo mentir`, les decía a los de Fiscalía. `Cómo voy a inventar una prueba que después hay que probarla, ¿Ustedes me van a hacer que la invente? No puedo inventar. Lo que está, es lo que está, lo que tienen ustedes. La donación a WOMAD y no hay más` y eso lo mantiene, aparentemente, en esa situación”, aclaró.

Hugo, por ahora no sabe que vendrá judicialmente para su hermano, que es investigado por hechos de corrupción en las licitaciones de las luminarias LED en distintos municipios del país al adjudicarse su empresa millonarias cifras en dinero para el recambio de luminarias públicas, entre ellas Chillán, donde hay personas formalizadas.

Recordar que en su momento, concejales de la UDI de Recoleta hicieron una denuncia ante la Contraloría General de la República, por supuestas irregularidades en el proceso de licitatorio, que fueron desmentidas por el órgano fiscalizador.