Caso SQM: Tribunal absuelve a todos por “actuar poco prolijo” de la Fiscalía

Con voto de mayoría (2–1), el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago cerró el Caso SQM con absolución total, al atribuir a la Fiscalía un “actuar poco prolijo” que dilató indebidamente la causa, erosionó la evidencia disponible y no permitió demostrar —más allá de toda duda razonable— la falsedad ideológica de boletas y facturas. Entre los absueltos figuran Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, tras 11 años de juicio e investigaciones.

La magistrada María Teresa Barrientos, presidenta de la Tercera Sala, informó que “en el presente caso, existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria, considerando que aquella es la solución postulada por el sistema norteamericano que inspiró la reforma procesal penal, y totalmente justificada la luz de los principios fundamentales que rigen este tipo de sistemas”.

La decisión fue adoptada por mayoría de Claudia Andrea Santos Silva y María Teresa Barrientos Marabolí; en contra votó Carolina Andrea Paredes Arizaga.

«Actuar poco prolijo”

María Teresa Barrientos sostuvo que la Fiscalía cayó en un “actuar poco prolijo”, lo que terminó vulnerando el plazo razonable, puesto que hubo excesiva duración en el caso. Entre los factores, mencionó la complejidad del caso, el fallecimiento de 14 testigos relevantes y el uso de testigos de oídas, elementos que afectaron tanto la memoria como la capacidad de contradicción de las partes. En ese marco, el Tribunal enfatizó: “Corresponde destacar que para la mayoría las razones principales de la demora excesiva de este procedimiento no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas respecto de cada acusado, sino en la decisión adoptada por el Ministerio Público de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de ellas”.

“En juicio se evidenció, como consecuencia de la extensión del proceso penal, una merma evidente en la calidad de las probanzas, especialmente la testimonial y pericial”, agregó el fallo, apuntando a los desfases temporales: “el transcurso de días, semanas, meses y años afectan la capacidad de memoria de las personas y los hechos en materia de la acusación cubren un periodo entre los años 2008 a 2015, deponiendo testigos y peritos durante los años 2023, 2024 y 2025, sobre hechos acaecidos hace 8, 10, 15 y hasta 17 años atrás”.

Caso SQM: el núcleo no se acreditó más allá de toda duda razonable

Respecto de las boletas ideológicamente falsas, el Tribunal indicó: “sin perjuicio de lo argumentado respecto al principio de congruencia, con la prueba rendida y apreciada conforme a las directrices esgrimidas, no se acredito, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas de honorario y facturas al resultar insuficiente en la prueba subsistente luego de aplicar los criterios ya reseñados”.

Y añadió: “Las probanzas resultaron insuficientes para tener por establecidas, más allá de toda duda razonable que se trató de documentos ideológicamente falsos, y menos aún, el obrar doloso en los términos que exige la ley”.

Como corolario de la resolución, Marco Enríquez-Ominami celebró públicamente el fallo y sostuvo que el veredicto despeja más de una década de sospechas: “Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra. No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática. Gracias a quienes nunca dudaron. La verdad, aunque tardó, por fin llegó”.