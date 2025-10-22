Caso SQM: Tribunal absuelve a todos por “actuar poco prolijo” de la Fiscalía

El TOP de Santiago absolvió —por mayoría 2-1— a todos los acusados del Caso SQM, reprochando al Ministerio Público un “actuar poco prolijo” que extendió el proceso, deterioró la prueba y no permitió acreditar delitos más allá de toda duda razonable.

Caso SQM: Tribunal absuelve a todos por “actuar poco prolijo” de la Fiscalía
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Con voto de mayoría (2–1), el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago cerró el Caso SQM con absolución total, al atribuir a la Fiscalía un “actuar poco prolijo” que dilató indebidamente la causa, erosionó la evidencia disponible y no permitió demostrar —más allá de toda duda razonable— la falsedad ideológica de boletas y facturas. Entre los absueltos figuran Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, tras 11 años de juicio e investigaciones.

La magistrada María Teresa Barrientos, presidenta de la Tercera Sala, informó que “en el presente caso, existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria, considerando que aquella es la solución postulada por el sistema norteamericano que inspiró la reforma procesal penal, y totalmente justificada la luz de los principios fundamentales que rigen este tipo de sistemas”.
La decisión fue adoptada por mayoría de Claudia Andrea Santos Silva y María Teresa Barrientos Marabolí; en contra votó Carolina Andrea Paredes Arizaga.

«Actuar poco prolijo”

María Teresa Barrientos sostuvo que la Fiscalía cayó en un “actuar poco prolijo”, lo que terminó vulnerando el plazo razonable, puesto que hubo excesiva duración en el caso. Entre los factores, mencionó la complejidad del caso, el fallecimiento de 14 testigos relevantes y el uso de testigos de oídas, elementos que afectaron tanto la memoria como la capacidad de contradicción de las partes. En ese marco, el Tribunal enfatizó: “Corresponde destacar que para la mayoría las razones principales de la demora excesiva de este procedimiento no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas respecto de cada acusado, sino en la decisión adoptada por el Ministerio Público de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de ellas”.

“En juicio se evidenció, como consecuencia de la extensión del proceso penal, una merma evidente en la calidad de las probanzas, especialmente la testimonial y pericial”, agregó el fallo, apuntando a los desfases temporales: “el transcurso de días, semanas, meses y años afectan la capacidad de memoria de las personas y los hechos en materia de la acusación cubren un periodo entre los años 2008 a 2015, deponiendo testigos y peritos durante los años 2023, 2024 y 2025, sobre hechos acaecidos hace 8, 10, 15 y hasta 17 años atrás”.

Caso SQM: el núcleo no se acreditó más allá de toda duda razonable

Respecto de las boletas ideológicamente falsas, el Tribunal indicó: “sin perjuicio de lo argumentado respecto al principio de congruencia, con la prueba rendida y apreciada conforme a las directrices esgrimidas, no se acredito, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de las boletas de honorario y facturas al resultar insuficiente en la prueba subsistente luego de aplicar los criterios ya reseñados”.
Y añadió: “Las probanzas resultaron insuficientes para tener por establecidas, más allá de toda duda razonable que se trató de documentos ideológicamente falsos, y menos aún, el obrar doloso en los términos que exige la ley”.

Como corolario de la resolución, Marco Enríquez-Ominami celebró públicamente el fallo y sostuvo que el veredicto despeja más de una década de sospechas: “Se hizo justicia. Después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra. No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática. Gracias a quienes nunca dudaron. La verdad, aunque tardó, por fin llegó”.

Relacionados

El Ciudadano

El caso SQM contra Marco Enríquez-Ominami: la anomalía judicial que marcó una época

Hace 24 horas
El Ciudadano

“36 mil razones para cambiar Chile”: ME-O listo para inscribirse y lanza ofensiva contra la derecha

Hace 3 meses
El Ciudadano

Marco Enríquez-Ominami inscribe su candidatura presidencial con masivo respaldo ciudadano

Hace 2 meses
El Ciudadano

Monckeberg: La privatización del litio y el modelo que socavó la riqueza nacional de Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Pide permiso o suspende”: MEO emplaza a Parisi por convocatoria “sin permiso” ante el Servel

Hace 2 meses
El Ciudadano

Video: ME-O trata a Kaiser de "mascota de Kast"

Hace 2 meses
El Ciudadano

The Debt of Chile's Left with Enríquez-Ominami and Anticipations Post-Veredict

Hace 4 horas
El Ciudadano

Elecciones 2025: La carrera de tres candidatos sin partidos, a pulso por La Moneda

Hace 2 meses
El Ciudadano

Ausencia del potasio en Consulta Indígena con comunidades lickanantay amenaza acuerdo SQM-Codelco

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano