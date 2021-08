Caso SQM: Jorge Abbott reconoció reunión secreta con Jorge Pizarro antes de asumir como fiscal nacional y gestión de la UDI para abreviar juicio de Jovino Novoa

El fiscal Nacional, Jorge Abbott, reveló que sostuvo una reunión secreta con el senador Jorge Pizarro (DC) antes de asumir el cargo y justo cuando el parlamentario era investigado por financiamiento irregular de la política, en el marco del caso SQM.

«Me reuní con el senador de Jorge Pizarro, que su hijo fue condenado, nosotros pedimos el desafuero de Jorge Pizarro. Me reuní con el senador Andrés Zaldívar, pedimos la interceptación telefónica del senador Zaldívar», reconoció Abbot en una entrevista con Chilevisión.

Según Abbot, quien fue confirmado como jefe del Ministerio Público a finales del 2015, este encuentro ocurrió antes de que asumiera el cargo de fiscal Nacional, y se dio en el contexto de la tramitación en el Congreso del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público.

Sin embargo, ras finalizar el periodo de Sabas Chahuán al mando del Ministerio Público, Jorge Abbott asumió el cargo tras recibir la aprobación del Senado: no tuvo ningún voto en contra y sólo Jorge Pizarro e Iván Moreira, dos de los involucrados en el caso SQM, se abstuvieron.

En la entrevista el fiscal reveló también que se reunió con otros senadores, como Guido Girardi, Hernán Larraín y Patricio Walker, señalando que «era una práctica habitual que esas reuniones se realizaran respecto de aquellos senadores que no formaban parte de la Comisión de Constitución y Justicia, porque cuando uno iba a exponer exponía en la comisión, no en la sala».

También recordó una reunión que tuvo con Andrés Zaldívar (DC) en la oficina particular del hoy exsenador, pero Abbott aseguró que “no se tocó el tema SQM”.

«Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé», aseguró la autoridad.

«No comprometí nada para ser fiscal nacional», agregó.

Por su parte, el exfiscal Sabas Chahuán puntualizó que no tenía conocimiento de la reunión entre Abbott y Pizarro.

¿Por qué Pizarro no fue condenado?

Cage recordar que el senador Jorge Pizarro fue investigado por delitos tributarios relacionados a la facilitación de facturas falsas y declaraciones de impuestos inexacta y la relación de sus tres hijos con SQM.

De acuerdo a la Fiscalía, Pizarro instó a su hijo mayor Sebastián a firmar un contrato falso con la empresa y emitió 11 facturas por servicios que no fueron prestados a la minera entre 2011 y 2012 por un total de $45 millones, mecanismo que fue utilizado para derivar recursos a la campaña de su padre.

El parlamentario fue formalizado en agosto de 2017 y reformalizado en octubre de ese mismo año. Además, el SII presentó posteriormente una querella contra élpor delitos tributarios por presentar una declaración de impuestos incompleta o tendiente a aumentar el verdadero monto.

En julio de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago admitió la solicitud de desafuero de Pizarro, pero en octubre de ese año rechazó desaforarlo. Posteriormente el senador recurrió al Tribunal Constitucional (TC), fallando a su favor.

Aunque Jorge Pizarro no fue llevado a juicio, su hijo, Sebastián Pizarro Cristi, fue condenado en un procedimiento abreviado por el caso SQM.

Los demás hijos fueron descartados del caso debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII)no presentó querellas en su contra.

De acuerdo con Jorge Abbott, Pizarro no fue condenado «porque el desafuero no fue acogido y en estos momentos estamos apelando ante la Corte Suprema».

«En definitiva cuando se resuelve tomar decisiones en el caso, ya se ve cuáles son los méritos de las investigaciones y en eso se llega a la conclusión que no tenían ninguna participación“, argumentó, citado por ADN.

Abbott consideró que el SII fue el principal obstáculo para investigar los delitos tributarios en el caso SQM. «Ha sido el principal obstáculo porque en definitiva ha tenido un criterio absolutamente arbitrario para presentar querellas en algunos casos, en otros casos ni siquiera presentar alguna denuncia».

Gestiones de la UDI para abreviar juicio de Jovino Novoa

En el reportaje de Chilevisión también se reveló que hubo gestiones de la UDI para acordar una condena de tres años remitidos para el exsenador Jovino Novoa, en el marco de los casos SQM y Penta, y que incluso hubo tratativas por parte del actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el abogado Mario Zumelzu.

Abbott se habría sostenido encuentros con distintos senadores para buscar votos y así ser ratificado como fiscal nacional y en una de esas reuniones estuvo con Larraín y Zumelzu.

“Cuando iba saliendo de la reunión, (Zumelzu) me dice ‘oye, dile a Sabas Chahuán que la UDI, o sea, que Novoa está disponible a llegar a un juicio abreviado por tres años. Y yo llegué a la Fiscalía Nacional y le dije a Sabas “oye, Mario Zumelzu te mandó este recado”, relató el fiscal nacional en el reportaje y luego matizó alegando que se trató de una “reunión que era común ocurrencia en ese minuto”.

Consultado sobre el tema, Sabas Chahuán aseguró que Abbott no tuvo ningún rol en la condena de Jovino y, respecto del “recado” de Zumelzu, afirmó que “no me acuerdo de eso, pero si me lo dijo, no le tomé importancia“.

Intervención política y gubernamental

Cristián Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien en 2015 fue removido de su cargo junto con el entonces director del organismo, Michel Jorratt, sostuvo que la decisión respondió a «una intervención del SII directa para la implementación de una estrategia de impunidad en esos casos de ilícitos tributarios».

En declaraciones a Chilevisión recordó que mientras ejercía en el cargo “una alta autoridad del gobierno en alguna ocasión me dijo que el problema era que prácticamente el 80% de los parlamentarios estarían involucrados en situaciones como las que se investigaban”.

Relató que a comienzos de 2015 “se me citó a una reunión en el ministerio de Hacienda, donde estaba la jefa de gabinete del ministro de Hacienda y un representante del ministro del Interior, quien pretendió en esa reunión reprendarnos, reprenderme, por las acciones que habíamos presentado”.

El representante del ministro era Samuel Donoso, quien luego se convirtió en el abogado que representó a la empresa SQM ante la justicia.

Posteriormente, la entonces presidenta Michelle Bachelet sacó de su cargo al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y removió al director del SII de ese momento, Michel Jorratt, y a Vargas y, a la cabeza quedó Fernando Barraza, quien aún dirige el organismo, consignó CNN Chile.

“Lo que ocurrió acá fue una intervención política y gubernamental del SII directa para la implementación de una estrategia de impunidad en esos casos de ilícitos tributarios, porque esos casos involucraban a personas de todo el arco de la clase política chilena y también autoridades de gobierno”, aseguró Vargas.