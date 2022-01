Caso Tomás Bravo: Evalúan realizar pericia especial en el exterior, mientras madre del menor siente que «se aleja la posibilidad de que se haga justicia»

Se evalúa llevar al extranjero una pericia en relación a la investigación por el fallecimiento de Tomás Bravo, menor de 3 años que fue encontrado sin vida en febrero del año pasado en el sector de Caripilun, en la comuna de Arauco.

Así lo dio a conocer Pedro Díaz, abogado de la madre del niño, después de una reunión entre la familia y la fiscal del Biobío, Marcela Cartagena, no obstante, señaló que desconoce si estas pericias permitirán llegar a «la verdad absoluta de lo ocurrido».

“Las pericias están en curso, alrededor de cinco o seis que se están realizando paralelamente, y hay una que se está evaluando cómo llevarla al extranjero, y en esa línea está la fiscal trabajando. Se va a llegar a resultados científicos, no sé si es la verdad absoluta de lo que ocurrió o se acerca a la verdad”, expresó Díaz.

“Hay una pericia que estamos coordinando con Estados Unidos, y no sé si va a salir por la vía de la Fiscalía o por la de los querellantes”, añadió, remarcando que no se puede hacer en Chile porque “no tiene la capacidad”, dijo citado Publímetro.

En este sentido, el jurista recalcó que no se sabe cuál es el peritaje a desarrollarse en el extranjero, no obstante, sí destacó que esta «tiene bastante importancia en la investigación».

El abogado explicó que esta investigación debe realizarse desde cero, debido a que es un delito cometido «en los cerros, no hay registros, las antenas de los celulares no son tan exactas, no hay gente que circule, no hay cámaras”.

“Entonces es investigar algo de cero, de la nada. Por esa razón nos hemos concentrado en la ropa y en el cuerpo de la víctima, y eso nos ha ido arrojando ciertas evidencias”, añadió.

«Se aleja la posibilidad de justicia»

El abogado fue consultado por Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo. En este caso, el letrado señaló que está «cada vez más afectada» y que siente que «se aleja la posibilidad de que se haga justicia» en el caso de su hijo, que desapareció en la localidad de Caripilun, Región del Biobío, en febrero de 2021 y cuyo cuerpo fue hallado nueve días después en un fundo cercano.

«Ella está conforme con lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos informando y lo que está haciendo la Fiscalía”, expresó el letrado, citado por MegaNoticias.

Cabe destacar que en agosto del año pasado, la Fiscalía informó que se descartaba que la muerte del niño hubiera sido accidental, así como enfatizó que podrían existir terceras personas involucradas.

Hasta los momentos, solo se encuentra imputado el tío abuelo de la víctima, Jorge Escobar, quien fue la última persona que estuvo con el pequeño Tomás Bravo antes de su desaparición cuando salieron a arrear animales.

El formalizado recientemente se sometió a un examen de pelo, pericia que había sido sumamente requerida por la Justicia pero a la vez dilatada por la defensa.