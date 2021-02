Caso Tomás: Fiscalía y PDI no descartan ninguna hipótesis, mientras familiares del niño cruzan acusaciones y versiones diferentes sobre su desaparición

Han pasado más de 36 horas desde que se vio por última vez a Tomás Bravo, el pequeño de 3 años que desapareció en Caripilún, en las cercanías de Lebu. Fiscalía y PDI se encuentran investigando los hechos y aseguran no descartan ninguna posibilidad.

“Estamos realizando una intensa búsqueda con organismos auxiliares, como Carabineros, el SEBV, Fuerzas Especiales. También ha estado personal el GOPE y distintas ramas que están trabajando coordinada y disciplinadamente para encontrar a Tomás (…) Hay algunas hipótesis que nos hacen ir en determinadas líneas de investigación. No descartamos nada, para ello encomendamos a la Brigada de Homicidios examinar cada una de ellas” afirmó la fiscal Carolina Molina.

Indicó que «hasta el momento no puedo corroborar ni descartar nada» en torno a la desaparición del niño que ocurrió la tarde de este miércoles en el sector rural de Caripilum, en la Ruta P-40, que une la localidad de Lebu con Arauco, por la zona costera, a un costado del puente El Molino.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó la existencia de una orden de indagar una presunta desgracia, recibiendo el apoyo de equipos especiales desde Santiago, además de la existencia de brigadas caninas.

El prefecto Carlos Sanhueza, jefe subrogante de PDI Biobío, destacó que “como institución estamos muy implicados en el caso”, añadiendo que se manejan distintos antecedentes que se desarrollan en base a las pericias e interrogatorios efectuados.

Al respecto, subrayó que “no me atrevería a dar juicios todavía”, pero señaló que hay “más de una hipótesis” manejadas en el caso, las cuales se podrían ir dilucidando a medida que continúan las diligencias.

“Nuestros esfuerzos están puestos para buscar certezas, no puedo adelantarme”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Arévalo, del cuerpo de Bomberos de San Pedro de la Paz, dijo que “estamos haciendo un cálculo de cuánto pudo haber caminado el niño”, pero enfatizó que “es complejo que haya podido avanzar más de 5 kilómetros considerando su corta edad”.

El alcalde de Lebu, Cristián Peña, indicó que la confianza sigue estando en el personal especializado que llegó a la zona donde se vio por última vez al niño, y que ha sido “peinada” por muchas personas.

“La búsqueda ha sido incesante, no ha parado, pero lamentablemente ha sido infructuosa, no hay indicios de lo que ha sucedido (…) Esperar que la policía especializada que está en el lugar con medios tecnológicos para seguir investigando pueda dar luces de lo que ocurrió. Es complejo el panorama, es compleja la situación porque no hay una huella a seguir, no hay una sola teoría a seguir, es difícil ademas por la situación, porque es un niño que no tiene siquiera cuatro años”, puntualizó el alcalde.

El intendente de la Región del Biobío, Patricio Kuhn, pidió no sumarse a las labores de búsqueda del pequeño, debido a la gran cantidad de voluntarios que llegaron hasta la comuna de Lebu.

Explicó que al principio “hubo una cantidad enorme de personas que eran voluntarios”, sin embargo, durante la nueva jornada de búsqueda no sería necesaria su presencia.

“El llamado que queremos hacer es a que las personas no vengan. Entendemos el natural deseo de ayudar, pero hoy día lo importante es que trabajen equipos especializados“, afirmó Kuhn.

Versiones diferentes dentro de la familia

Dentro del seno de la familia del niño se manejan versiones contradictorias sobre la desaparición.

Tanto la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, como Jorge Eduardo Escobar, el tío abuelo que estuvo con él niño por última vez ante de su desaparición, temen que alguien que haya pasado por el sector, cercano a una carretera, se haya llevado al menor.

Por su lado, Moisés Bravo, padre del pequeño, pone en duda los horarios entregados por la otra parte de la familia del menor de edad, quienes dicen que salió cerca de las 20:00 horas y se dio el primer aviso del hecho a las 20:24 del miércoles.

El hombre cuestiona la versión entregada por Jorge Eduardo, el tío abuelo del menor de edad, ya que dijo a Contigo en la Mañana de Chilevisión que “fue a verse la suerte a Arauco a las 10 y de las 10 hasta la 11, quiere decir que el niño estaba desaparecido desde temprano, ya que todo cuadra”.

“Los animales se van a buscar en la mañana y ha estado todo el día (del miércoles) perdido, todo el día de ayer y hasta ahora que sigue perdido en situaciones desconocidas”, añadió.

En la misma línea, apuntó que “el juego de los horarios y lo que él dice no cuadran, ni pega ni junta. De las 10 hasta las 11 él se fue a ver. Prefirió ir a verse el tarot a Arauco en vez de seguir buscando y dar con el aviso de inmediato. Eso es raro”.

“El tema de los horarios del extravío de mi hijo, es incongruente total. El tema de sus versiones, cada uno tiene un versión diferente“, indicó Moisés quien afirmó haber sufrido agresiones por parte de la familia materna de su hijo.

No obstante, tampoco descartó que alguien se haya llevado al niño para ponerlo a resguardo, pero no querría dar el aviso por un eventual temor a que sea investigado como posible secuestro.

Al tanto de estos dichos, Elisa Martínez, abuela materna de Tomás, desmintió sus declaraciones y lo responsabilizó de estar entorpeciendo el proceso para encontrar al menor.

“Yo no tengo contacto con él. Él no ha sido un papá presente del niño y eso no es verdad. Acá lo primero que se hizo fue avisar, llamamos a Carabineros y Bomberos. Él no puede decir eso, es una información errada, para variar. Además, con esas declaraciones está entorpeciendo todo esto”, afirmó.

Asimismo, confirmó que distintas personas llegaron hasta su propiedad portando herramientas.

“Yo sé que la gente quiere buscar, pero sabemos que acá en la casa no está el Tomás. Acá no está. No sé con qué intención… y a parte que, claro, ellos buscan, pero también hacen destrozos”, lamentó la mujer.

Por su parte, la abuela paterna, Elisea Salazar hizo un llamado a la familia materna de Tomás: “Mis hijos están agotados, toda la noche y todo el día buscando con lluvia. Solamente yo le pido a la familia de Estefanía (madre de Tomás) que no agarre represalias con nosotros, que no se enojen con nosotros, porque en este momento tenemos que estar muy unidos. Seguir buscando, porque a nosotros estar enojados no nos sirve”.