Caso Valeria Vivanco deja en evidencia fallas e insuficiencias en sistema de control de municiones de la PDI

Familiares de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, han denunciad, irregularidades durante la investigación por el asesinato de la joven de 25 años, quien resultó baleada durante un operativo realizado en la comuna de La Granja el pasado 13 de junio.

Cabe recordar que en un principio fueron imputados dos jóvenes de 17 y 19 años y el caso dio un vuelco luego de que los tres funcionarios de la PDI, que acompañaban a Vivanco el día de su muerte, fueran suspendidos de sus labores tras detectarse que la bala que le quitó la vida a la joven PDI fue disparada por un arma institucional.

Con referencia al control de armas y municiones que tiene la institución, el director General de la PDI, Sergio Muñoz, indicó que los funcionarios cuentan con arma que es de cargo fiscal y que usan durante toda su carrera.

«Somos detectives las 24 horas del día, no dejamos de serlo», dijo en declaraciones a 24 horas TV.

Sin embargo, reveló que «nosotros no registramos a diario nuestra salida con nuestras armas de puño».

En una de las armas incautadas durante la investigación del caso Vivanco, los exámenes practicados arrojaron la presencia de residuos químicos. Sin embargo, uno de los funcionarios señaló que el día, del terrible suceso no utilizó su arma de servicio

Sobre el resultado de los exámenes que arrojaron residuos químicos en el arma, el funcionario señaló que ese día, no utilizó su arma de servicio, por lo que indicó que una forma de averiguar el uso de la misma es, a través, del control de municiones, no obstante; no existe un registro diario.

Al respecto, Muñoz se refirió a la cantidad de balas en sus armas que portan los funcionarios tras realizar un servicio y, la cuantificación de ellas luego de finalizar la labor.

«Eso es cuando hay un registro permanente de la munición que se ocupa a diario, podría establecerse que faltaba o no una munición respecto al otro funcionario participante en esta acción», declaró a 24 Horas.

De igual manera agregó que «es un arma de uso permanente con sus cargadores completos y eso se revisa dos veces por mes, hay unas comisiones en cada unidad que es la encargada de mantener ese registro».

Cabe destacar que el reglamento de la PDI, que regula el uso de armas y munición, data de 1988. Ahí se establece que cada funcionario tendrá 18 cartuchos para los revólveres y dos cargadores completos para las pistolas.

El diagnostico de la muerte de la subinspectora Vivanco señalaba como causa un proyectil balístico que le impactó de manera fatal, no obstante, se desconocía de dónde provenía el disparo.

Sin embargo, el pasado miércoles 4 de agosto, se determinó que en efecto el arma pertenecería a un funcionario de la institución, posteriormente los tres compañeros de la joven fueron suspendidos por la eventual obstrucción en la muerte de la uniformada y se dio inicio a la reconstitución de escena del crimen.

También se removió al jefe de la Brigada de Homicidios quien fue encomendado a realizar labores administrativas.

Actualmente la PDI realiza un sumario interno para determinar reventuales responsabilidades en el homicidio de Valeria Vivanco y que también podría provocar cambios en el procedimiento para el uso de armas y municiones.

Sin control de uso diario de municiones

El abogado penalista y exfiscal, Carlos Gajardo, recalcó que un control diario de municiones hubiera contribuido a tener mayor claridad en la investigación de la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco.

«Si hubiera existido un control del uso diario de esos proyectiles y municiones probablemente no habría sucedido el bochorno investigativo que ocurrió con la muerte de la subinspectora Vivanco», señaló Gajardo, entrevistado por 24Horas TV.

El pasado viernes, el director General de la PDI, confirmó que el peritaje balístico concluyó que la bala que ocasionó la muerte de la subinspectora, fue disparada desde un arma de la institución policial.

“Hay una pericia que relaciona a un arma de uno de nuestros funcionarios con el proyectil que habría dado muerte a Valeria, eso está dado porque se estableció que hay restos orgánicos ahí”, aseguró.

Al ser consultado si el peritaje es concluyente, respondió que “el balístico sí, el balístico que dice que el arma disparó este proyectil eso es una pericia y es una pericia colegiada, hay tres peritos que concuerdan con esa precisión y es la que nos da la certeza científica, que buscamos en cada una de nuestras investigaciones”.

Por otra parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseveró que todos los cuerpos de seguridad tienen distintos procedimientos para la entrega de armas y municiones. Explicó que, en el caso de Carabineros, cada funcionario recibe su arma y munición al momento de comenzar el servicio y al término del turno éste devuelve la pistola y los cartuchos no utilizados

«Los procedimientos de ambas policías son distintos en su origen y en su naturaleza, pero el compromiso a partir de este caso y a partir de los casos que queremos evitar en el futuro es tener las medidas de control que se puedan implementar dentro del día a día», puntualizó Delgado.

Adelanto de audiencia a funcionario de PDI

Por otra parte, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago informó que se adelantará la audiencia de Leonel Contreras, funcionario del PDI suspendido por estar involucrado en el asesinato de la joven; luego de renunciar a su derecho a guardar silencio.

Este procedimiento se llevará a cabo el 1 de septiembre y anteriormente se tenía previsto para el 10 de ese mismo mes.

El abogado de la familia de Vivanco, Alfredo Morgado, calificó como “positiva” las declaraciones de Contreras, debido a que podría contiubuir a esclarecer los hechos.

«La parte positiva es que el que declare ante tribunales de justicia y que se adelante la audiencia, me parece positivo. Prestará su versión y contrastaremos con otros antecedentes», recalcó Morgado, entrevistado por T13.

Señaló que, en estos momentos, la familia no la está pasando bien, porque están desesperado porque se llegue a una conclusión de lo que realmente ocurrió ese día.

Sobre las pruebas que existen, en especial la prueba de balística, Morgado explicó que “no solamente es suficiente y esclarecedor las huellas y rastros de pólvora en ambas manos, sino que también la prueba pericial balística que establezca proyectil contrastado con las armas de fuego que fueron incautadas a todos los funcionarios policiales”.

“Esa prueba pericial balística va a ser trascendente e incluso me atrevo a decir que decidora”, sentenció el abogado.

Por otro lado, este martes, Miguel Ángel Vivanco y Daniela Vivanco, hermanos de la subinspectora, entregaron nuevos antecedentes sobre el asesinato de su hermana.

Según relataron a Contigo en la Mañana, uno de los acusados llamó a la familia de uno de los jóvenes que fue detenido por presuntamente ser responsable del asesinato – fueron liberados hace dos semanas –, así como, ese mismo día, allanaron su casa.

“Lo que supimos ahora, y yo se los revelo, es que el acusado, ese mismo día (del homicidio), fue a allanar la casa de la mamá de los jóvenes involucrados. Y él era el que más violentamente ingresó. Él fue muy violento con la señora”, contó Miguel Ángel, lo que corroboraría la denuncia realizada por uno de los familiares de los jóvenes detenidos.

“Nosotros tenemos la intención de llamar a la señora porque eso hay que averiguarlo”, dijo.