Caso Vivanco: Comisión del Congreso investigará al menos 20 hechos similares donde cuestionan actuar de la PDI

La muerte de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI) Valeria Vivanco, abrió “una caja de pandora” dentro de la institución, luego de que se revelaran hechos similares donde se puede cuestionar el actuar del organismo.

Varios de estos casos se encuentran inconclusos, por lo que serán investigados, por la Comisión Investigadora Especial, creada en el Congreso.

«Uno de los objetivos de esta comisión, obviamente es realizar sugerencias de reforma a la normativa institucional de la PDI. Este punto es especialmente importante para las familias, ya que esperan que sus casos sean los últimos», explica la diputada por Comunes, Claudia Mix, citada por MegaNoticias.

La Comisión se creó a principios de mayo, tras una reunión con los familiares de la subinspectora, de la subinspetora Danizta Araya, Mitzi Liberona y de un grupo de víctimas.

Uno de los casos que serán investigados es el del inspector Luis Morales, quien murió en 2021 en un operativo antidrogas en La Araucanía.

La familia cuestiona este hecho, ya que el PDI fallecido no vivía, ni conocía la zona, refire MegaNoticias.

«Nos impidieron, o entorpecieron el acceso a la información… tuvimos que llegar a pedir la información por Transparencia», dice Ramón Morales, hermano del inspector fallecido.

Otro caso se registró en 2019, cuando un detective de la PDI fue encontrado muerto en Viña del Mar.

Según las autoridades, se suicidó, mientras que la familia alega que hubo terceros involucrados en el hecho, y más, cuando recibieron el informe del cuerpo policial, donde no se dejaba claro una supuesta tesis de suicidio.

«Yo creo que a mi hijo lo mataron. En el Instituto Médico Legal no me dejaron vestirlo, no me dejaron despedirme de él, nada. Al final nunca he tenido claro nada», dice Flaminga Olazo, madre del joven.

A estos alegatos se le suma las declaraciones de un exfuncionario de la PDI, quien aseveró que recibió una sanción por denunciar hechos irregulares dentro de la institución.

«Hay ocultamiento de información, hay desviación de información, hay mentiras dentro de la institución. O sea, si pasó eso con Héctor Espinosa Valenzuela, que era el alto mando institucional, ¿Qué podemos esperar de las jefaturas más hacia abajo?», aseveró Andrés Cáceres, citado por MegaNoticias.

Caso Vivanco

Hasta los momentos, en el caso de la subinspectora, todo apunta a sus compañeros de la Brigada de Homicidios.

Solo existe un imputado: el exfuncionario de la PDI, Leonel Contreras, quien habría disparado porque sus manos tenían trazas de pólvora, por lo que fue formalizado y quedó en prisión preventiva.

La PDI, además, realizó una indagación administrativa que culminó en sancionarlo con la medida disciplinaria de “separación” del organismo.

Entre las medidas que no habría cumplido durante el procedimiento, por ejemplo, fue no usar su chaleco antibalas al momento de descender del automóvil.