Diputado Celedón oficia a Ministerio de Transportes por término de tarifas rebajadas para estudiantes y adultos mayores en el Maule

El diputado Roberto Celedón ofició al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones este martes 16 de diciembre luego de que gremios del transporte rural anunciaran el fin de las tarifas rebajadas para estudiantes y adultos mayores en la Región del Maule.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial de las asociaciones de transporte, en el que se señala que la medida comenzaría a regir a partir del 1 de enero, afectando directamente a miles de usuarios que dependen del transporte rural para sus traslados diarios.

Ante esta situación, el parlamentario solicitó al Ministerio aclarar los alcances de la decisión, así como las acciones que se adoptarán para resguardar el acceso al transporte de estudiantes y personas mayores, especialmente en zonas rurales donde no existen alternativas de movilidad.

El diputado Celedón manifestó su preocupación por el impacto social y económico que tendría el término de estas tarifas preferenciales, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la movilidad y la equidad territorial en la región.