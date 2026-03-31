Centro de Estudios de Políticas Públicas invita al foro «Derecho a la Ciudad: Ordenamiento Territorial y Planes Reguladores»

El martes 7 de abril, a las 18:15 horas, se realizará en la casa central de la CUT en Santiago (Alameda 1346) el foro «Derecho a la Ciudad: Ordenamiento Territorial y Planes Reguladores», organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas.

El encuentro contará con la participación como expositores de Jeannette Jara, exministra del Trabajo y excandidata a la Presidencia de Chile; Rodrigo Mundaca, Gobernador de la Región de Valparaíso; Natalia Garrido, vocera del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL); y Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central.

En tanto, la moderación del panel estará a cargo de Verónica Miranda, asesora territorial de la senadora Fabiola Campillai.

Desde el Centro de Estudios de Políticas Públicas Territorio explicaron que «los instrumentos de planificación, como los planes reguladores comunales y regionales, contribuyen decisivamente a evitar la existencia de un mercado del suelo desregulado que produzca situaciones de guetización, a partir de la construcción altura descontrolada, que saturan los servicios públicos y alteran la vida cotidiana de las comunidades».

En ese sentido, y dado el actual contexto político y la llegada al gobierno de la derecha radical liderada por José Antonio Kast, se plantean cambios que podrían centralizar decisiones urbanísticas y flexibilizar la regulación del mercado inmobiliario, aumentando la presión sobre la infraestructura, los servicios y la habitabilidad de los barrios.

«Estas modificaciones ponen en debate la forma en que se planifica y regula el crecimiento de las ciudades, haciendo necesario reflexionar sobre cómo equilibrar el desarrollo urbano con la protección de los territorios, la participación ciudadana y el bienestar de las comunidades», plantearon desde el Centro.

Por ello, el foro «busca generar un espacio de diálogo y análisis sobre estos desafíos, considerando la experiencia de líderes con experiencia a nivel de gobierno central y local», puntualizaron.

El Ciudadano