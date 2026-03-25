Cerrillos: Colectivo Barrio Mosh acusa que alcalde Johnny Yáñez «se apropió» de recuperación de un espacio que fue realizada por ellos

El Colectivo Barrio Mosh, integrado por músicos y jóvenes vinculados a la cultura del skate de la comuna de Cerrillos (Región Metropolitana), manifestó su preocupación ante una reciente publicación en redes sociales, por parte del alcalde de la comuna Jhonny Yáñez (en la foto), en la que «se apropia» de la recuperación de un espacio ubicado en el sector de Pedro Aguirre Cerda con Carlos Valdovinos.

A través de un comunicado, desde el Colectivo informaron que dicho espacio «fue previamente intervenido en diciembre de 2025 por nuestra organización, mediante una jornada autogestionada de limpieza y recuperación, realizada con recursos propios».

«Esta iniciativa tuvo como objetivo transformar un sitio abandonado por más de 20 años —utilizado para actividades delictuales y consumo de drogas— en un espacio comunitario destinado a la música y el deporte», agregaron desde la agrupación comunitaria.

En este punto, indicaron que «previo a la actividad, se informó de esta acción a la presidenta de la junta de vecinos correspondiente y al alcalde de la comuna, solicitando autorización para su realización. Sin embargo, esta fue rechazada».

Así, el día 13 de diciembre de 2025, al realizar una jornada cultural con bandas locales, la actividad fue interrumpida por personal de Carabineros e inspección municipal, quienes procedieron a su suspensión, cursando además una citación al Juzgado de Policía Local a uno de los integrantes de la agrupación.

«Como Colectivo, nos preocupa que meses después se difunda públicamente una intervención en el mismo espacio, sin reconocimiento alguno al trabajo previo realizado por jóvenes de la comuna, quienes de manera voluntaria y sin recursos públicos, buscaron recuperar un lugar abandonado para ponerlo al servicio de la comunidad», señala el comunicado.

El antes y el después del espacio recuperado por el Colectivo Barrio Mosh en Pedro Aguirre Cerda con Carlos Valdovinos, comuna de Cerrillos.

En esa línea, Joaquín Osses, vocalista de la banda Marginal e integrante del Colectivo, planteó que «resulta contradictorio que el alcalde Yáñez nos sancione solo por el hecho de organizarnos para recuperar espacios abandonados. Creemos en la importancia de impulsar espacios culturales abiertos, especialmente para expresiones artísticas que muchas veces son marginadas».

Finalmente, desde el Colectivo Barrio Mosh informaron que tomaron contacto con el equipo territorial de la Senadora Fabiola Campillai, con el objetivo de explorar vías de apoyo que permitan avanzar en el reconocimiento y desarrollo de iniciativas culturales.

«Hacemos un llamado a las autoridades a reconocer, valorar y apoyar el trabajo de las organizaciones sociales y culturales, generando condiciones para que este tipo de iniciativas puedan desarrollarse de manera segura y participativa», reiteraron desde Barrio Mosh.

Videos

Como respaldo a su denuncia, el Colectivo Barrio Mosh compartió con El Ciudadano dos videos. En el primero, publicado en la cuenta de Instagram de la agrupación, se aprecia la tarea de limpieza realizada por ellos (ver aquí), mientras que en el segundo, correspondiente a la cuenta del municipio en la misma red social, se ve la apropiación que -acusan- realizó el alcalde de Cerrillos (ver aquí)

Seguiremos informando.