Certificado de antecedentes y residencia definitiva: Gobierno busca endurecer los requisitos para el voto migrante

El pasado 24 de enero, pocos días antes de que el Congreso Nacional iniciara su receso legislativo, el Gobierno ingresó 12 indicaciones a la reforma electoral que se tramita actualmente en la comisión de Gobierno del Senado. Al menos cuatro de dichas enmiendas tienen por objetivo establecer límites y regulaciones al voto de los extranjeros residentes en Chile.

Según informó La Tercera, el documento ingresado por el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, deberá revisarse a inicios de marzo, cuando la comisión presidida por el senador Manuel José Ossandón (RN) retome sus funciones.

Cabe recordar que el propósito original de la reforma era resolver un vacío en la legislación vigente, ya que si bien la Constitución señala que el sufragio es obligatorio, no se contempla ninguna sanción a quienes no lo cumplan. Por lo mismo, el Gobierno busca establecer multas de entre 0,5 a 5 UTM para las personas que no concurran a votar.

Sin embargo, con el correr de las semanas hubo otro punto que se tomó la discusión: el voto migrante. La legislación actual no exige a los extranjeros tener la nacionalidad ni la ciudadanía chilena para poder votar. El único requisito es acreditar domicilio de cinco años en el país.

De hecho, los extranjeros son incorporados automáticamente al padrón electoral, utilizando los datos del Servicio Nacional de Migraciones.

Los nuevos requisitos que busca establecer el Gobierno

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo apuntan a eliminar la multa para las personas que formen parte del Padrón Electoral Extranjero, es decir, chilenos residentes en otros países o extranjeros habilitados para sufragar en Chile.

Además, se propone establecer como requisito a los extranjeros la presentación de un certificado de antecedentes penales emitido en el país de origen con una antigüedad no mayor a 30 días, el cual deberá ser presentado ante el Servel entre 170 y 140 días previos a la elección.

Un segundo requisito que busca incorporar el Gobierno es la residencia definitiva, y no temporal como establece la legislación vigente.

Finalmente, el Ejecutivo busca que los extranjeros que cumplan con los estándares anteriores solo puedan participar en elecciones municipales y plebiscitos comunales, y no en comicios de alcance nacional.

