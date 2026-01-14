Chile: 8 incendios forestales mantienen en Alerta Roja a cinco comunas del sur

Un balance entregado a las 20 horas de este miércoles 14/1 por Conaf señala que cinco comunas del sur de Chile se mantienen en Alerta Roja por incendios forestales.
De acuerdo al reporte, son un total de 8 siniestros los que continúan en combate por parte de los equipos de Bomberos, Conaf y de emergencias de otras instituciones.
Las comunas que se mantienen en Alerta Roja son Ránquil, Pinto y San Nicolás en la Región de Ñuble, y Purén y Lumaco en la Región de La Araucanía.
Desde Conaf también recordaron a la comunidad que en caso de recibir un mensaje de evacuación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de Senapred, hay desplazarse de inmediato hacia un lugar seguro a pie, evitando el uso de vehículos.
Noticia en desarrollo