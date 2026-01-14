Chile: 8 incendios forestales mantienen en Alerta Roja a cinco comunas del sur

Un balance entregado a las 20 horas de este miércoles 14/1 por Conaf señala que cinco comunas del sur de Chile se mantienen en Alerta Roja por incendios forestales.

De acuerdo al reporte, son un total de 8 siniestros los que continúan en combate por parte de los equipos de Bomberos, Conaf y de emergencias de otras instituciones.

Las comunas que se mantienen en Alerta Roja son Ránquil, Pinto y San Nicolás en la Región de Ñuble, y Purén y Lumaco en la Región de La Araucanía.

Desde Conaf también recordaron a la comunidad que en caso de recibir un mensaje de evacuación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de Senapred, hay desplazarse de inmediato hacia un lugar seguro a pie, evitando el uso de vehículos.

⭕️#BALANCE | Hasta las 20:00 horas, 8 incendios forestales que están en combate por equipos de CONAF y de emergencias de otras instituciones. Les compartimos información de los que se encuentran con alerta roja:



▶️Región de Ñuble:

1.- Incendio Perales Biobío, comuna de Ránquil.

🚨 #MOPInforma 🚨

Debido al incendio forestal que afecta a la comuna de #Ránquil, se realiza corte parcial de tránsito en la Ruta N-104, sector San Ignacio de Palomares – Batuco – Magdalena.

⚠️ Conduzca con extrema precaución y siga las instrucciones de personal en terreno.



⚠️ Conduzca con extrema precaución y siga las instrucciones de personal en terreno. pic.twitter.com/UzAY0y2ECH — Seremi MOP Ñuble (@mop_nuble) January 14, 2026

⭕️Si recibes un mensaje de evacuación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) @Senapred no dudes un minuto en desplazarte hacia un lugar seguro a pie y evita el uso de vehículos.

👉En caso de un incendio forestal recuerda que evacuar a tiempo salva vidas.



👉En caso de un incendio forestal recuerda que evacuar a tiempo salva vidas. pic.twitter.com/xlQV7bACBc — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 14, 2026

Noticia en desarrollo