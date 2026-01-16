Chile: Anuncian evento de calor extremo entre Santiago y el Biobío

Un episodio de altas temperaturas afectará durante los próximos días a la zona central de Chile, producto de una condición atmosférica asociada a una dorsal en altura que favorecerá la presencia de aire cálido y seco sobre gran parte del territorio, según explicó Miguel Fernández, meteorólogo del Proyecto Geoos de la Escuela de Ciencias del Mar de la U. Católica de Valparaíso (PUCV).

El especialista detalló que «de acuerdo a lo que podemos observar en el geoportal Geoos de la PUCV, se estaría generando una gran área de calor intenso que está siendo impulsada por una dorsal en altura, lo que generaría una masa de aire cálido y seco que se estaciona sobre los valles y la cordillera».

Esta configuración atmosférica, puntualizó, es propicia para el aumento significativo de las temperaturas máximas.

El núcleo de calor se concentrará principalmente en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde se esperan las condiciones más extremas.

En el caso de la Región Metropolitana, Fernández indicó que las temperaturas máximas podrían bordear entre los 34 y 38 grados, con puntos críticos en sectores como Lampa y Tiltil, donde podrían alcanzarse registros incluso superiores.

Gran intensidad

En la zona sur del área afectada, en tanto, el fenómeno también se hará sentir con fuerza, de acuerdo al pronóstico del geoportal Geoos PUCV.

«En la región del Biobío se proyectan temperaturas de 37 a 38 grados para los días domingo y lunes, especialmente en los valles y la precordillera», señaló el meteorólogo, agregando que en las regiones del Maule y Ñuble los termómetros podrían alcanzar los 38 o incluso 39 grados en las zonas interiores.

Respecto de la Región de Valparaíso, el especialista aclaró que, si bien no se encuentra dentro del núcleo principal de la anomalía térmica, igualmente se registrarán temperaturas elevadas: «Está fuera del área más intensa del evento, pero de todas formas se esperan altas temperaturas, sobre todo en los valles interiores», sostuvo Miguel Fernández.

En contraste, la zona costera presentará condiciones algo más moderadas debido a la influencia marina. Como siempre, el océano ayuda a regular las temperaturas en el litoral, donde se esperan máximas del orden de los 26 a 27 grados. Sin embargo, hacia sectores interiores como Los Andes, Llay-Llay y Casablanca, las temperaturas podrían superar los 34 grados.

Finalmente, el meteorólogo del Proyecto Geoos PUCV indicó que este episodio comenzaría a perder intensidad a contar del día martes, reiterando la importancia de adoptar medidas preventivas frente al calor extremo, especialmente en zonas interiores y precordilleranas.

El Ciudadano