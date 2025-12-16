Chile: Cambio climático obliga a replantear estrategias en producción de cerezas

Es innegable que Chile sufre las consecuencias del cambio climático y una de las frutas emblemáticas en este escenario es la cereza.

Actualmente, el país produce el 97% de la oferta de este fruto en el hemisferio sur, pero las exportaciones han bajado alrededor de un 20% debido a inviernos menos fríos y veranos muy calurosos.

Hasta ahora, las y los profesionales del área han buscado distintas estrategias para hacer frente a este problema, y una de ellas es la elección de variedades que puedan adaptarse mejor a estas condiciones.

Al respecto, el director técnico de la unidad de cerezos y pomáceas de ANA Chile, Marcelo Arriagada, explicó que la selección de variedades ha sido crucial para mantener la calidad y cantidad de fruta a cosecha.

«Lo importante es poder traer genética que prospere bajo esas condiciones de suelo, clima, disponibilidad de frío, y permita obtener un buen producto y así cosechar una cereza que sea del gusto del mercado chino, que es el principal comprador», señaló el experto durante la IX CherryExpo 2025, organizada por el Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca y ANA Chile.

En la industria frutícola nacional, las exportaciones de cerezas están dominadas por variedades tradicionales como Lapins, Santina y Regina, que representan la mayor parte de los envíos hacia mercados internacionales como China.

«En las últimas temporadas han ganado espacio nuevas variedades como Sweet Aryana, Nimba y Pacific Red, que son de cosecha temprana con atributos de calibre, firmeza y dulzor que buscan consolidarse y diversificar las ventanas de exportación», afirmó Arriagada.

Baja en exportación

En el pasado, se exportaban entre 135 y 150 millones de cajas por temporada, pero los números se han ajustado significativamente.

«Hoy son menores y se está hablando de una dispersión entre 110 y 125 millones de cajas», afirmó el profesional de ANA Chile, quien atribuye esta baja a las condiciones climáticas del invierno y el verano.

«Hubo harta lluvia durante el periodo flor, temperaturas bajas, heladas e incluso granizo en algunas zonas. Condiciones climáticas que afectaron la cuaja final», detalló.

Así, la acumulación insuficiente de frío en los meses clave influyó en el potencial productivo, junto con el calor extremo del verano, que estresa a las plantas.

Luis Ahumada Jurado, gerente general de la Exportadora Los Olmos, confirmó esta merma y destacó que, «aunque todos quisiéramos que nuestros huertos no bajaran la producción», este escenario podría traer un respiro en precios.

«Aunque haya producciones 20 o 25% más bajas que el año pasado, estimo que los precios deberán compensar esta disminución. Esperamos que sea una temporada mejor que el año anterior», planteó Luis Ahumada, para quien este periodo será «clave» para medir cómo responde el mercado chino con volúmenes más moderados y fruta de mejor calidad.

En esa línea, advirtió que, de no ser así, implicaría que la cereza que se cosecha de diciembre en adelante «se va a ver enfrentada a tiempos más difíciles».

El proyecto

Ante este escenario, el investigador del Centro de Pomáceas de la U. de Talca, Álvaro Sepúlveda León, presentó en la IX CherryExpo 2025 el proyecto desarrollado junto a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) titulado «Modelos predictivos basados en clima, nutrición y manejo para minimizar pérdidas por pardeamiento interno en cerezas y manzanas».

La iniciativa se ejecutó en huertos comerciales de las regiones del Maule y O’Higgins, permitiendo evaluar el comportamiento de la fruta en condiciones reales de producción, tanto en campo como en postcosecha, etapa donde este daño se manifiesta.

«Lo que buscábamos fue evaluar si podíamos anticipar cuándo la fruta tendría un mayor o menor riesgo de presentar problemas en postcosecha, usando herramientas de inteligencia artificial que permiten detectar patrones que no se identifican fácilmente con modelos tradicionales», explicó el investigador.

Esta fase es crítica para la exportación, ya que muchos lotes llegan a destino con el daño desarrollado, afectando directamente la calidad y el valor comercial.

Los resultados revelaron una relación clara entre el clima y la aparición del pardeamiento interno: invierno con mayor acumulación de frío reduce el riesgo, mientras que veranos con altas temperaturas y condiciones estresantes lo aumentan considerablemente.

Esto fue especialmente evidente en los huertos monitoreados, donde las diferencias entre localidades permitieron afinar el modelo. «A través de una plataforma de consulta vamos a contar con un sistema de alerta temprana que indique al productor si las condiciones de la temporada están aumentando el riesgo», señaló el profesor Álvaro Sepúlveda.

«Es importante seguir la temporada año a año, porque las primaveras y veranos están siendo cada vez más estresantes por las altas temperaturas, como ocurrió ahora. Y eso repercute directamente en cómo llega la fruta a postcosecha», concluyó el académico de la U. de Talca.

El Ciudadano