China comenzará fabrica de baterías de litio en Chile de la mano de la empresa Tsingshan Holding Group: Se confirma en viaje del presidente Gabriel Boric

La tarde de este lunes, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se reunió con la empresa de inversión china, Tsingshan Holding Group, en la ciudad de Beijing. En la instancia el Mandatario anunció un proyecto de inversión por USD 233.187.425, que se desarrollará a partir de 2025 en la Región de Antofagasta, el cual podría considerar aún más recursos a raíz de la instalación de infraestructura.



La inversión corresponde a la propuesta de la empresa China Yongqing Technology Co. Ltd, perteneciente al holding Tsingshan, seleccionada en el marco de la Convocatoria Corfo a Productores Especializados de Litio para Impulsar Iniciativas de Valor Agregado en Chile.



Sobre esto, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostuvo que como país “no nos vamos a limitar solamente a la extracción del mineral no metálico, sino que además vamos a crear cadenas de valor y hacer, además, transferencia de conocimiento, porque uno de los compromisos que han hecho desde la empresa es generar programas de intercambio para que profesionales chilenos puedan viajar a China y formarse también en el desarrollo de esta industria”.



Con esto, Chile buscará potenciar la inversión y fomentar la generación de Productos de Valor Agregado a partir de litio y contribuir a la generación de empleo.



En esa línea, se estima un total de 668 nuevos puesto de trabajo una vez que el proyecto alcance su capacidad máxima de producción (120.000 ton.), con el compromiso que el 90% corresponderá a trabajadores chilenos.