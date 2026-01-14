Chile Cuida: Senado aprueba y despacha a ley el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, valoró la aprobación del Senado al proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con lo cual la iniciativa queda lista para ser promulgada como Ley de la República.
«Los cuidados dejan de ser invisibles y pasan a ser una responsabilidad del Estado y de la sociedad. Chile está transformando su protección social, al integrar el cuidado como un cuarto pilar, junto a salud, educación y pensiones», señaló la ministra Toro.
La secretaria de Estado destacó que este avance «no habría sido posible sin la voz y persistencia de las personas cuidadoras y sus organizaciones que empujaron esta transformación».
«A ellas y ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Esperamos que el próximo gobierno implemente plenamente la ley que el Congreso despachó, porque los cuidados son una política de Estado y las familias no pueden seguir esperando», añadió.
Seguiremos informando.