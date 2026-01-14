Chile Cuida: Senado aprueba y despacha a ley el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, destacó que este histórico avance "no habría sido posible sin la voz y persistencia de las personas cuidadoras y sus organizaciones (...) Esperamos que el próximo gobierno implemente plenamente la ley que el Congreso despachó, porque los cuidados son una política de Estado y las familias no pueden seguir esperando", enfatizó la secretaria de Estado.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, valoró la aprobación del Senado al proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con lo cual la iniciativa queda lista para ser promulgada como Ley de la República.

«Los cuidados dejan de ser invisibles y pasan a ser una responsabilidad del Estado y de la sociedad. Chile está transformando su protección social, al integrar el cuidado como un cuarto pilar, junto a salud, educación y pensiones», señaló la ministra Toro.

La secretaria de Estado destacó que este avance «no habría sido posible sin la voz y persistencia de las personas cuidadoras y sus organizaciones que empujaron esta transformación».

«A ellas y ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Esperamos que el próximo gobierno implemente plenamente la ley que el Congreso despachó, porque los cuidados son una política de Estado y las familias no pueden seguir esperando», añadió.

