Chile: Los verdaderos antisemitas (I)

En Chile, en general, la comunidad judía sionista, a pesar de su escaso número, tiene una fuerte influencia. Esto, ya sea por la presencia de empresas de mass media vinculadas al sionismo internacional, grupos de presión relacionados con empresas militares, la relación con Washington, junto al factor de poder financiero con el que se mueven los miembros de este grupo de chilenos vinculado estrechamente con el régimen nacionalsionista israelí.

Esos poderes fácticos ligados al sionismo ( ) les permite ejercer influencia en el país sudamericano con grupos parlamentarios, políticos ligados a los gobiernos de turno y, sobre todo, dotados de un fuerte trabajo de influjo, para así acallar las voces de denuncia a los crímenes del régimen israelí y, reitero, este punto, el apoyo sostenido en ese trabajo de los representantes diplomáticos de Estados Unidos.

Un sionismo violento que invisibiliza incluso a los verdaderos creyentes judíos, que se oponen a esta ideología genocida como es el sionismo y que en la retórica violenta de estos falsos semitas suelen sostener que esos judíos fustigadores de los crímenes cometidos en nombre del judaísmo “son judíos que odian a los judíos”.

Me di el tiempo y el estómago de leer una de las múltiples columnas que el abogado chileno de origen ucraniano, por vía de su abuelo paterno, de creencia judía e ideología sionista, Gabriel Zaliasnik, suele publicar en el diario La Tercera de Chile. En esta ocasión, una referencia en torno a un cuento del autor de ciencia ficción estadounidense Ray Bradbury, titulado “El Peatón” ( ) le ha servido a este abogado para expeler todo ese pensamiento, tan propio de los defensores de la entidad criminal nacida en mayo de 1948 y que denominaron Israel.

Zaliasnik, ex presidente de la comunidad judía sionista de Chile entre los años 2006 al 2011 es, a mi entender, uno de los personajes más funestos en materias relacionadas con su ideología sionista y con su profesión. En el plano de su visión de mundo supremacista, al negar los crímenes de guerra y lesa humanidad del régimen israelí entra en la categoría de negacionista del genocidio ejercido contra el pueblo palestino.

Este líder sionista carece de un mínimo de consideración humanitaria sobre los crímenes cometidos contra millones de seres humanos. Tal realidad situaría a este personaje en la categoría de apologistas de las políticas de solución final implementadas por el régimen israelí bajo la excusa de derrotar a la resistencia palestina por parte de la entidad israelí, la cual, el mencionado Gabriel Zaliasnik considera es uno de sus grandes amores.

En su campo profesional, Zaliasnik ha actuado como un férreo defensor de personajes acusados de corrupción, violadores de derechos humanos y otros crímenes y delitos, como los ejecutados por los ex presidentes Carlos Menem de Argentina y Alberto Fujimori de Perú. Ha sido parte del equipo jurídico encargado de representar al partido pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) en la causa que se abrió tras la querella contra la ex diputada de Renovación Nacional por el caso del delincuente sexual Claudio Spiniak.

Como también ha actuado en el caso Penta. Fue asesor legal de Soquimich ( ) y, además, defensor del ex general de carabineros Mario Rozas ante acusaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos contra cientos de chilenos en el estallido social del año 2019.

En medios judío sionistas chilenos, como es el caso de la revista Shalom ( ) se afirma que “Gabriel se define en una sola palabra, como una persona introvertida. Tras la dureza de su rol como litigante, se encuentra un padre y marido, agradecido y apegado a su familia y a Israel, y un deportista con convicción”. Ante tamaño palmoteo de espaldas, el aludido Zaliasnik señala sin ruborizarse: “Mis mayores amores son mi señora, que me ha acompañado toda la vida, mis hijos, mi madre, hermana y toda mi familia, y por cierto Israel. Soy profundamente sionista. No concibo que un judío no lo sea”.

Volviendo al uso que hace del cuento de Bradbury para sacar a la luz sus consabidos relatos del antisemitismo y el victimismo crónico de estos personajes, Zaliasnik, en el primer párrafo de su columna – la cual adjunto a pie de página- es una referencia posible de leer en cualquier resumen solicitado a un estudiante promedio de secundaria, usando el manido concepto de lo distópico. Mi impresión es que las palabras del mencionado abogado son una especie de ‘corta y pega’ extraída de alguna aplicación de inteligencia artificial.

Permítanme consignar brevísimas opiniones frente a sus párrafos:

Señala Zaliasnik “Setenta años después, esa historia resuena con fuerza en una sociedad atrapada en las redes digitales. La intolerancia incubada en estas nuevas cámaras de eco, no solo destruye la deliberación democrática, sino que, como lo evidenció el asesinato en Utah, Estados Unidos, de Charlie Kirk, puede trascender la esfera virtual y convertirse en violencia letal. Claro, a diferencia del solitario peatón de Bradbury, Kirk confrontó y desafió ideológicamente las ideas contrarias, buscando usar la persuasión y la plaza pública para debatir aquello que en su opinión ponía en riesgo la democracia, la libertad, y los valores judeocristianos de Occidente”.

Concluyente afirmación la de Zaliasnik, al poner al asesinado Charlie Kirk como un ejemplo de aquellos que desde su púlpito buscaba, supuestamente, persuadir en la plaza pública el asumir la defensa de sus ideales, que en esencia representan la democracia de corte estadounidense, la libertad y beneficios para unos en desmedro de la enorme mayoría del planeta y, sobre todo, como no, los mitológicos y supuestos valores judeocristianos occidentales.

Aunque esos valores son en esencia apelar a la expulsión de inmigrantes (en un país formado por ellos), atacar al mundo del islam como es parte de la agenda de los grupos de presión sionistas, apoyar el genocidio en Gaza por parte de los judíos sionistas israelíes, como también fortalecer las posiciones de los sectores radicales blancos de Estados Unidos.

Zaliasnik, un fanático de profunda iranofobia, que suele demonizar a la Revolución Islámica de Irán, sirviendo de corifeo del régimen nazisionista israelí. Conducta que suele repetir al ser entrevistado en medios sionistas latinoamericanos, como es la cadena de televisión por cable Directv, ligada a la familia argentina judío sionista Whertein, de la cual el canciller argentino Gerardo Werthein -quien juró su cargo con la Torá– es miembro.

Continuando con su columna, este fanático pro-israelí afirma: “En el fondo, el proceso de encapsulamiento digital ha facilitado el avance de virulentas agendas identitarias con alto contenido emocional y nula reflexión crítica. Así, entre otros, el “wokismo”, el feminismo radical y el propalestinismo en su vertiente extremista interseccional (que paradójicamente combina islamofascismo con supuesto progresismo) han impulsado un ecosistema en el cual el adversario no es un interlocutor, sino un enemigo moral”.

Como experto en el arte de birlibirloque, el penalista mencionado, bien situado en las esferas del poder en Chile, critica -al estilo de Trump, Milei, Kast, Kaiser y otros referentes del mundo de la ultraderecha- lo que denomina en forma ignorante el wokismo, el feminismo y el islam, al cual asocia en forma vulgar con el fascismo y el progresismo. Ocultando conceptos como el de genocidio, nazisionismo, exterminio del pueblo palestino, usurpación de su territorio; supremacismo, racismo, que es parte consubstancial de eso que denominan Israel y aquellos que se consideran un pueblo elegido.

Es decir, Zaliasnik nos informa que toda crítica al régimen nazi sionista israelí, símil de los peores regímenes genocidas del mundo por sus crímenes crónicos contra el pueblo palestino -al cual hay que sumar al Líbano, Siria, Yemen, Irak, Irán-, proviene del mundo al cual desprecia y denomina como virulentos, dotados de una agenda que no reflexiona y netamente emocional, por tanto, poco seria en sus argumentaciones, según su particular visión.

Todo propalestino, como denomina a los que con toda justicia solidarizan con el pueblo palestino, es despreciado por este calcetinero de Israel en Chile, invisibilizando los crímenes que su amado régimen, feminicida e infanticida comete contra el pueblo palestino.

Zaliasnik no ceja en su análisis literario de El Peatón, pues le sirve para sus propios delirios de atacar a quienes denuncian su ideología infame. Nos dice el docente –a pesar de su evidente incapacidad moral como aval del régimen que ha asesinado a cientos de miles de seres humanos- para estar enseñando en la Universidad de Chile u otras donde su malsana influencia se deja sentir. Afirma Zaliasnik: “Quien disiente o lisa y llanamente no se suma, es cancelado, denunciado, o incluso agredido. Como en “El peatón”, la diferencia no se tolera, sino que se neutraliza. La consigna, el eslogan y la autoproclamada superioridad moral, reemplazan las ideas y el debate”.

Pablo Jofré Leal

Para Zaliasnik y los suyos, quien disiente de la Hasbará –definida como esclarecimiento en hebreo- sionista ( ) quien devela los crímenes de guerra y lesa humanidad, quien señala a los genocidas como lo que son: criminales a los cuales hay que detener y castigar son el enemigo; son esos millones y millones a los cuales hay que reprimir, callarlos, sacarlos de las redes sociales, enmudecer sus gritos pues denuncian a esos colonos extranjeros que usurpan palestina. Según la visión de los Zaliasnik, a esos seres humanos dignos que luchan contra el nazisionismo, hay que neutralizarlos. Así lo sostienen los “elegidos” que equivale, sin lugar a duda, a un llamado a exterminarlos, en la jerga militar de los genocidas israelíes, a los cuales tanto defiende la comunidad judía sionista chilena de la cual participa este abogado.

Por Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista Internacional.

Artículo para Hispantv.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

