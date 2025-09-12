Chile marca su tercer año de baja consecutiva en la cifra de homicidios

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, y el fiscal nacional Ángel Valencia, presentaron este viernes el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados correspondiente al primer semestre 2025.

Dentro de lo destacable, se indicó que Chile completó su tercer año con baja consecutiva en la cifra de homicidios tras el peak registrado en el primer semestre de 2022, cuando se alcanzaron 660 víctimas. La reducción acumulada desde entonces es de 149 víctimas menos, lo que equivale a una disminución de la tasa de 24,2% respecto del punto más alto de la serie histórica.

Asimismo, los homicidios consumados en el primer semestre de 2025 y de 2024 son más bajos que la cifra de 2020, año en que se registraron 588 homicidios para el mismo periodo de tiempo.

En tanto, en comparación con el primer semestre de 2024, los resultados muestran una disminución de 13,8% en la tasa de homicidios, llegando a 2,5 por cada 100 mil habitantes.

También bajaron los homicidios de niños, niñas y adolescentes (NNA), en un 40,5%, y en términos absolutos.

Sobre las características de los homicidios, los datos señalan que las armas de fuego continúan siendo el principal mecanismo utilizado (45,8%), seguidas por armas cortopunzantes (37,6%). La vía pública sigue concentrando la mayoría de las agresiones fatales, con un 55,4% de los casos.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, manifestó que «lo que no podemos hacer, y ese es un acuerdo de todas las instituciones que participamos del Sistema de Seguridad Pública, es actuar de un modo simplemente satisfactorio».

«Lo clave en esto es que esos buenos resultados tienen que seguir manifestándose hacia adelante y, en consecuencia, las estrategias para disminuir los homicidios consumados todavía tienen que ser más intensas de las que hemos desarrollado hasta ahora», sostuvo Cordero.

