Chile: Más de 2 millones 800 mil personas pensionadas recibieron aguinaldo de Fiestas Patrias

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó la entrega del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias, que concede el Estado, a más de 2 millones 800 mil personas pensionadas en todo el país.

Desde la entidad señalaron que el monto del aguinaldo este año es de $25.280 por pensionado. En el caso de algunas personas que tienen cargas familiares, este monto se incrementa en $12.969 por cada carga acreditada al 31 de agosto de 2025.

A nivel nacional, el beneficio involucra recursos fiscales por más de 72 mil millones de pesos.

En esa línea, en el IPS recordaron que el aguinaldo se paga de forma automática junto con la pensión de este mes, ya sea a través de depósito o pago presencial, según la forma de pago de cada persona.

Asimismo, destacaron que este año el aguinaldo también llega a todas las personas que reciben la Pensión Garantizada Universal, incluidas las de 82 años y más, que desde septiembre tendrán un aumento de su PGU gracias a la Reforma de Pensiones.

¿Quiénes reciben este aguinaldo?

El aguinaldo de Fiestas Patrias se paga a quienes, al 31 de agosto de 2025, sean pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidas las personas con PGU y pensiones básicas solidarias de invalidez; de Dipreca y Capredena; del Instituto de Seguridad Laboral; y de las mutualidades de empleadores de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo.

También se paga a personas beneficiarias del Sistema de AFP, solo si estas personas reciben, además, el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

«Es importante recordar que el aguinaldo de Fiestas Patrias se paga directamente, sin necesidad de postulaciones, junto con la pensión del mes. Por ello, se recomienda tener precaución ante eventuales intentos de fraude de sitios web no oficiales u otras formas de contacto que inviten a postular a este beneficio», concluyeron desde el IPS.

Sigue leyendo:

El Ciudadano