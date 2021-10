Chile Podemos Menos: Sichel es abandonado por la derecha que se cuadra con el abanderado del pinochetismo

A tan sólo 25 días para la elección presidencial, Sebastián Sichel, pidió libertad de acción a los partidos de Chile Podemos Más que acompañan su campaña, con el objetivo de sincerar la progresiva fuga de apoyos hacia su contrincante de la ultraderecha, José Antonio Kast.

«Quiero pedirles a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer, que le declare la libertad de acción, que vuelvan donde siempre querían estar. Y quiero pedirles a los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran respecto a sus apoyos partidarios”, dijo.

“No vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy, en una persona intolerante, de extrema derecha, que no cree en la diversidad, que no es independiente y que no cree en las ideas de la libertad (…) Quieren volver atrás simplemente porque no creen en un proyecto colectivo y no entienden el valor de liderar un proceso de cambios en Chile”, acotó.

«Un candidato derrotado»

Esto ocurrió luego que varios parlamentarios de la UDI, como el senador Claudio Alvarado y los diputados Nora Cuevas, Iván Norambuena y Cristián Labbé, anunciaran su apoyo al abanderado del Partido Republicano.

Por su parte, los diputados de Renovación Nacional. Camila Flores y Miguel Mellado, aseguraron que Sichel es un candidato “derrotado” y que cada vez son más quienes no se sienten representados por él.

«Son muchos los militantes de los partidos políticos que evidentemente no nos sentimos representados por su candidatura”, dijo Flores.

Mellado, en tanto, señaló que: “Escuché un candidato derrotado, que le echaba la culpa al empedrado, le echaba la culpa a los partidos políticos, cuando los errores fueron propios”.

¿RN cumplirá con su palabra empeñada?

Las declaraciones de Sichel generaron diferentes reacciones en el seno de la coalición.

A través de una declaración pública, la directiva nacional de Renovación Nacional (RN) confirmó su apoyo a Sichel, enfatizando en que cumplirán “con su palabra empeñada”.

“Tomamos nota del planteamiento de Sebastián Sichel en orden a que los partidos se sientan en libertad de tomar las decisiones que estimen pertinentes. Tal como lo hemos sostenido en otras oportunidades, creemos que la política se construye desde la adhesión voluntaria, la cual debe fortalecerse y proyectarse permanentemente”, señalaron.

Desde el partido aseguraron que mantienen “su compromiso y apoyo a Sebastián Sichel, porque además de ser el legítimo ganador de la primaria presidencial de la cual el partido fue parte, es hoy el que está en mejor posición para congregar una mayoría política, social y cultural capaz de enfrentar una izquierda radicalizada”.

Renovación Nacional seguirá aportando al comando de Sebastián Sichel, poniendo sus militantes y dirigentes el mayor de sus esfuerzos para congregar las voluntades necesarias para ganar en primera y segunda vuelta”, agregaron desde la directiva de la tienda oficialista.

El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, cuestionó el tono usado por ex presidente del Banco Estado.

«Me hubiese gustado un tono distinto. Creo que Sebastián Sichel tiene que cambiar el tono, dejar atrás la confrontación y pasar a un tono de inspiración. Eso lo podría reproducir en que se necesita menos GPS y más bototos», dijo a La Tercera.

Sin embargo, el diputado Miguel Mellado (RN) se refirió a Sichel como «un caballo de Troya para desarticular nuestro sector».

«Si una persona que fue de La Concertación, de centro izquierda, quiere representar a la centro derecha, pero entra a la casa de la centro derecha y nos empieza a tratar a las patadas, es porque era un caballo de Troya para desarticular nuestro sector», dijo en declaraciones a 24 Horas.

«Lo que pretende ahora es desarticularlo, tratando de golpear a José Antonio Kast, tratando de golpear a nuestras ideas de derecha», acotó el parlamentario.

UDI apoya a Sichel, pero apuesta por compromiso explícito de segunda vuelta

Desde la UDI ratificaron apoyo a Sichel, pero apuestan por compromiso explícito de segunda vuelta.

.“Tenemos una gran responsabilidad que implica enfrentar a la izquierda en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales (…) Chile nos exige hoy defender la libertad y eso parte por entender que el verdadero adversario está al frente, en la izquierda, en el Partido Comunista”, indicó el presidente del partido gremialista, Javier Macaya.

“Reiteramos nuestro compromiso con nuestro candidato presidencial Sebastián Sichel. Somos un partido que honra su palabra y que quiere construir una mayoría amplia y diversa sin exclusiones, en la cual podamos aportar nuestra identidad como derecha”, sostuvo, citado por El Desconcierto.

No obstante, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, dejó en claro que “con esa misma convicción, exigimos reciprocidad en segunda vuelta, para quien sea que resulte electo. Por lo mismo esperamos un compromiso mutuo y explícito de apoyo en segunda vuelta, porque ese es el único camino que garantiza la unidad”.

El senador Iván Moreira (UDI) reconoció que «el centro y la centro-derecha pasan por un momento muy delicado desde hace mucho tiempo porque no ha habido liderazgo alguno que haya tenido la capacidad de ordenar a los partidos” y manifestó que “no existe el candidato perfecto».

A su juicio, la libertad de acción «es una decisión muy precipitada y que debiésemos haberla conversado con él los partidos políticos y los parlamentarios que lo apoyamos y creo que esta actitud o afán divisionista no nos conduce a nada».

Moreira ratificó su apoyo por Sichel y afirmó: “nosotros vamos a respetar nuestro compromiso, vamos a votar por Sebastián Sichel, pero creo que él se ha equivocado en el lenguaje que ha usado”.

Indicó que mantiene diferencias con Sebastián Sichel y explicó que su apoyo se debe a un compromiso de honor, «porque él participó en una primaria donde nos ganó. Primaria en la que podría haber participado José Antonio Kast y nos hubiésemos evitado todo este tipo de confrontaciones y problemas”.

“Puedo tener afinidad en algunas cosas con Kast, pero también entiendo que en una segunda vuelta es muy difícil que nosotros podamos ganar una elección presidencial”, señaló a Tele 13.

Evópoli va a votar por Kast si Sichel no pasa a segunda vuelta

El presidente de Evópoli, Andrés Molina, aseguró que como partido siguen respaldando la candidatura de Sebastián Sichel, pero admitió que si no pasa segunda a vuelta apoyarán la opción de Kast.

En radio Pauta, y ante la pregunta si Evópoli apoyaría al líder de ultra derecha en segunda vuelta, Molina respondió «¿Por qué no? No vamos a apoyar nunca un proyecto comunista, que está en contra de la libertad de las personas. De eso, que no quepa la menor duda”.

“Si llega a pasar José Antonio Kast a la segunda vuelta, Evópoli va a votar por Kast«, afirmó.

En tanto, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, dijo que el apoyo de este partido a Sebastián Sichel sigue intacto y que cumplirán con su palabra.

No obstante, llamó al presidenciable a especificar «a quiénes se refiere con aquellos que no cumplen su palabra y por quiénes se siente chantajeado.

«Hay miles de personas que se han sacado la mugre trabajando para que se convierta en el próximo Presidente. Por ende, debe puntualizar sus dichos, por respeto justamente a esos miles de chilenos que siguen creyendo y trabajando por él desde los 4 partidos de Chile Vamos», expresó a Emol.

Además, el timonel del PRI recordó que «el comando presidencial siempre se ha manejado con total independencia y hemos sido respetuosos de aquello y nuestras apreciaciones las hemos dado a conocer en privado y como debe ser. Sin perjuicio de aquello, una cosa es ser leales y cumplir con nuestra palabra y otra cosa es ser obsecuente y terminar convirtiéndonos en unos ‘yes man’ del candidato, con lo cual le haríamos un flaco favor».

Militantes UDI anuncian respaldo a Kast

Luego de las declaraciones de Sichel cien militantes enviaron -esta mañana- una carta en la que anuncian su total respaldo a José Antonio Kast y le pedirán a la Comisión Política de la UDI que oficialice esta libertad de acción para toda la colectividad y así seguir sumando apoyos al ultraderechista.

El texto de la misiva señala: “UDI POPULAR CON JOSÉ ANTONIO KAST: Quienes firmamos esta carta, militantes, dirigentes de base, presidentes comunales y regionales, concejales, candidatos a Core y al parlamento de todo el país; hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos, en esta etapa de la contienda electoral, apoyando de forma irrestricta al candidato José Antonio Kast Rist y lograr la primera mayoría nacional; dando una señal clara respecto del peso electoral y la representación que tenemos en el país (…) Declaramos con el mismo énfasis, que junto con apoyar al candidato presidencial José Antonio Kast Rist como nuestro abanderado presidencial, seguiremos apoyando con la misma fuerza a cada uno de los candidatos de la UDI, desplegados en todo el territorio nacional”, remata la carta, consignada por Infogate.

Orrego prevé fuga de votos desde Sichel a Provoste

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dio a conocer su opinión sobre la situación con el abanderado de Chile Podemos Más y afirmó que habrá una fuga de votos hacia Yasna Provoste, del Nuevo Pacto Social.

En declaraciones realizadas en Radio ADN, Orrego dijo que la candidatura de Sichel “está en un momento muy difícil, se ha visto muy desmejorada por las encuestas”.

“Uno siente, como una suerte de elector, que en los debates, que han resultado ser bastante determinantes en el año electoral, él no ha tenido un buen desempeño, ha perdido la templanza y su contrincante por el ala derecha, José Antonio Kast, ha salido bastante favorecido y fortalecido”, afirmó.

Respecto de la alocución pública de anoche del presidenciable, para Orrego “lo de ayer es un intento de mover un poco el tablero, pero es complejo porque él mismo alentó la libertad de acción cuando era candidato. Él alentó a que la gente no cumpliera su compromiso partidario. Él trata de remecer el tema. No sé si le va a resultar. Hay una desafección del mundo que participó en su candidatura”.

Kast: Es evidente que nosotros hemos subido y él algo ha bajado

En medio de su gira por la Región del Ñuble, el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) respondió a las declaraciones de Sichel y planteó que las palabras del ex ministro “son equivocadas”.

“Es evidente que nosotros hemos subido y él algo ha bajado, pero volvemos a insistir que nadie ha ganado nada, esto puede cambiar”, sijo, al tiempo que señaló que «no porque uno esté abajo en las encuestas va a cambiar el tono de voz, ni va a comenzar a criticar otra candidatura que se necesita en caso de que él pase a segunda vuelta”.

“Si nosotros pasamos a segunda vuelta, vamos a necesitar a los adherentes de Sebastián Sichel, porque no hay punto de comparación entre los dos modelos de sociedad que vamos a enfrentar en unas pocas semanas más”, añadió.

El candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, dijo que “Sichel ratifica lo que ya es evidente: la Moneda y el Rechazo ya tienen su candidato”, en alusión a Kast.