Chile proyecta sus museos al futuro con renovada política nacional 2026-2031

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, dio a conocer la nueva Política Nacional de Museos 2026–2031, hoja de ruta que orientará el fortalecimiento del ecosistema museal en Chile durante los próximos años.

Desde el organismo estatal señalaron que «en un contexto de amplio interés por conocer estos espacios, como por ejemplo en el Día de los Patrimonios, robustecer el sistema de los museos en Chile como espacios patrimoniales al servicio de la sociedad, la democracia y el desarrollo cultural, para promover su carácter inclusivo y su relevancia para las personas, es el principal objetivo de la actualización de esta política pública».

Lo anterior, agregaron, se realiza mediante modelos de gestión que posibiliten un desarrollo integral y sostenible, reconociendo la diversidad territorial e institucional existente en el sector.

Al respecto, la subsecretaria Carolina Pérez Dattari destacó la relevancia de «renovar los ejes y enfoques museológicos con el fin de tener una política pública vigente, que responda a los avances tecnológicos y a los desafíos actuales de las instituciones de Chile».

«Lanzamos esta política a 5 años plazo, con el propósito de que los museos sigan transformando comunidades, acercando la memoria e historia compartida y creando vínculos, con objetivos sostenibles y acorde a las realidades de cada territorio», añadió la subsecretaria.

Así, después de 10 años, la nueva política actualiza el marco diseñado en 2015, en el que se incorporan los aprendizajes acumulados en la última década y se da respuesta a los desafíos actuales del sector en un contexto de transformaciones sociales, territoriales y tecnológicas.

En esa línea, Varinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, resaltó que la nueva política «es fruto de un amplio proceso participativo a nivel nacional, y reafirma el compromiso del Estado con los museos como instituciones permanentes, reconociendo su rol en el resguardo y desarrollo patrimonial, educativo, en la formación de pensamiento crítico y en el fortalecimiento de la democracia».

Brodsky también valoró que «considerando la autonomía y diversidad institucional, el documento establece orientaciones técnicas muy relevantes para la profesionalización de equipos de trabajo especializados, robustecimiento de colecciones y el vínculo con comunidades que servirán como hoja de ruta para avanzar enfrentando nuevos desafíos».

Actualmente, el Registro de Museos de Chile cuenta con 477 museos y salas museográficas registradas a lo largo del país (a abril de 2025), cifra que para la subsecretaría, refleja el crecimiento sostenido y la diversificación del sector.

Sin embargo, el diagnóstico evidencia brechas persistentes en ámbitos como la sostenibilidad financiera, la profesionalización de los equipos, la conservación de colecciones, la infraestructura y el conocimiento de públicos.

En ese sentido, Mario Castro, director del Museo Nacional de Historia Natural, comentó que esta actualización «es una señal muy importante para todo el ecosistema de museos del país. Chile cuenta con más de 400 museos, con realidades, territorios y comunidades diversas, y disponer de una política que reconozca esa pluralidad y entregue herramientas concretas para articular su desarrollo era una necesidad del sector, es un gran respaldo».

«Los museos no somos solo espacios de conservación: somos lugares de encuentro, educación e identidad. Solo en 2025, nuestro museo recibió casi 900 mil visitantes, una cifra que refleja el enorme rol social que cumplimos y la responsabilidad que ello implica. Esta política nos permite proyectar ese trabajo con una hoja de ruta común y una mirada de futuro», indicó Mario Castro.

Detalles del proceso

El diseño de la Política Nacional de Museos 2026–2031 contempló un proceso participativo de alcance nacional, coordinado por la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

En 2025 se desarrolló una consulta ciudadana, junto a 17 encuentros regionales virtuales en todo el país, con la participación de representantes del sector museal y de la ciudadanía.

Paralelamente, el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Museos participó activamente en distintas instancias de revisión y diálogo; y se realizó el Seminario Internacional Museos Para Chile, cuyos resultados aportaron experiencias y propuestas para pensar el ecosistema museal.

«Este proceso permitió recoger miradas territoriales y sectoriales diversas, fortaleciendo el carácter inclusivo y descentralizado del instrumento», informaron desde el Ministerio de las Culturas.

De esta manera, los ejes temáticos que estructuran esta nueva Política Nacional de Museos se refieren a la formación y profesionalización de los equipos museales; la gestión de colecciones; los vínculos con las comunidades; la sostenibilidad; y la institucionalidad y asociatividad, todo con el propósito de consolidar una gobernanza colaborativa y fortalecer el trabajo en red.

