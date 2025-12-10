¿Chile se cae a pedazos? Comercio exterior acumuló 15 meses de alzas ininterrumpidas

A noviembre de 2025, las exportaciones de Chile alcanzaron US$ 95.719 millones, anotando un alza de 6,8% frente a igual periodo de 2024 (+US$ 6.065 millones), y exhibiendo varios «valores récord» tanto para en exportaciones tradicionales como no tradicionales.

Así lo indica el más reciente Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

El documento destaca que solo durante noviembre de 2025, el comercio exterior del país sumó US$ 15.594 millones, anotando un alza de 4,2% frente al onceavo mes de 2024, logrando así un registro de quince meses de alzas mensuales sucesivas, posicionando al comercio exterior como uno de los grandes motores de la economía chilena.

Desglose

A nivel de sectores, el análisis destacó el desempeño de las exportaciones del país en los 11 primeros meses del año fue el siguiente:

La minería logró retornos por US$ 56.418 millones, anotando un alza de 10,5% en comparación con igual período de 2024 (+US$ 5.346 millones), registrando su propio récord de ventas al exterior.

El dinamismo exhibido por los embarques mineros continuó sustentado en el alza de los concentrados de cobre, que anotan operaciones por US$ 32.558 millones, cifra que refleja un aumento de 18,4% (+US$ 5.050 millones). En tanto, el carbonato de litio registró envíos por US$ 1.712 millones, acumulando una caída de 26,7%, frente al mismo período de 2024 (-US$ 623 millones).

En tanto, el sector frutícola inició su temporada estival con envíos por US$ 518 millones en noviembre de 2025. Más en detalle, se aprecia que las cerezas frescas dieron comienzo a una nueva temporada con embarques por US$ 300 millones en el onceavo mes de 2025, prácticamente triplicando los envíos de igual mes de 2024 (US$ 106 millones). Asimismo, los arándanos frescos sumaron retornos por US$ 12,08 millones en el onceavo mes del año, anotando un alza de 60% frente a noviembre de 2024.

El estudio reveló que las ventas al exterior de la industria de los alimentos mantuvieron su impulso al alza, alcanzando retornos por US$ 12.543 millones entre enero y noviembre de 2025 (+6,9%; +US$ 805 millones), exhibiendo así el máximo nivel de retornos para un período similar desde que existen registros.

Este crecimiento se sustenta en las exportaciones de salmónidos, jibias congeladas, arándanos congelados, jurel congelado, ciruelas deshidratadas, leche en polvo, carne de pollo congelada, jugo de manzana y jugo de uvas.

En tanto, los alimentos orgánicos totalizaron envíos por US$ 368 millones, exhibiendo un alza de 19,5%, frente al período enero-noviembre de 2024 (+US$ 60 millones), el crecimiento del sector lo explica el aumento en los envíos de berries congelados (arándanos, frambuesas, moras y frutillas), vinos rosados, vino Chardonnay embotellado y nueces, entre otros.

Las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$ 1.205 millones, anotando un descenso de 3,3%, frente a los once primeros meses de 2024 (-US$ 41 millones), debido a una baja en los embarques de blends de tintos, lo que ha sido en gran parte compensado por las alzas en los blends de vinos blancos, Sauvignon blanc, vinos rosados, Pinot Blanc, Chardonnay y espumosos, entre otros.

El informe agregó que la manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$ 5.411 millones, anotando un descenso de 7,3% frente a los once primeros meses de 2024 (-US$ 427 millones), ante menores embarques de celulosa y chips de madera. No obstante, en el sector crecen con fuerza los embarques de papeles para acanalar, blanks, tableros laminados encolados, camas, bolsas de papel, cartón corrugado, tableros OSB y puertas, entre otros productos del sector.

El análisis arrojó que la manufactura química registró embarques por US$ 7.315 millones en el período, experimentando un alza del 2,2% frente a los primeros once meses del año 2024 (+US$ 155 millones), de la mano de los mayores retornos del óxido de molibdeno, yodo, sulfatos de litio, metanol e hidróxido de litio.

Exportaciones de bienes no tradicionales

En síntesis y según el reporte de SUBREI y transcurridos once meses del año, las exportaciones de bienes tradicionales representaron un 56,1% del total exportado. Por su parte, los envíos no tradicionales fueron equivalentes al 43,9%.

Las exportaciones no tradicionales del país sumaron US$ 41.997 millones, anotando un alza de 6,4% (+US$ 2.538 millones), en relación con igual período de 2024.

Más en detalle, el alza en los embarques no tradicionales ha sido liderado por las avellanas, salmónidos, yodo, nueces, paltas frescas, jurel congelado, jibias, pechuga de ave congelada, arándanos congelados (convencionales y orgánicos), por nombrar algunos productos nacionales que han registrado destacadas alzas en el período en análisis.

Exportaciones de servicios

De enero a noviembre, las exportaciones de servicios continuaron marcando récords, anotando prestaciones al exterior por US$ 2.839 millones y superando a todo lo exportado en 2024 completo.

Este monto significó un alza de 12,7%, en relación con el mismo período de 2024 (+US$ 312 millones), encadenado 41 meses consecutivos de crecimiento de estas prestaciones al exterior.

Durante este período, se realizaron 193 diferentes prestaciones de servicios al exterior, con 98 de ellas anotando un alza en comparación a los mismos meses de 2024.

Los cinco servicios más exportados fueron el hosting de sitios web (US$ 320 millones), el mantenimiento y reparación de aeronaves (US$ 294 millones), la asesoría en gestión administrativa (US$ 200 millones), apoyo técnico en computación e informática (US$ 176 millones) y asesoría en marketing (US$ 146 millones).

Los servicios fueron exportados a 127 destinos, siendo Estados Unidos el principal receptor, con operaciones por US$ 923 millones.

Le siguen socios comerciales de la región: Perú con US$ 543 millones y Colombia con envíos que ascienden a US$ 243 millones.

Otros destinos importantes de las prestaciones servicios son Reino Unido (US$ 129 millones) y Suiza (US$ 104 millones). Les siguen México (US$ 77 millones), Argentina (US$ 72 millones), China (US$ 68 millones), España (US$ 58 millones) y Luxemburgo (US$ 54 millones). En conjunto los países mencionados, representan el 80% de las prestaciones de servicios al exterior.

Empresas exportadoras

En los once primeros meses de 2025, un total de 8.447 empresas nacionales han registrado exportaciones, creciendo un 2,5% con respecto al mismo período de 2024. A nivel de rubros, 5.173 empresas exportaron manufacturas, 1.751 embarcaron productos agropecuarios y 1.082 empresas prestaron servicios al exterior.

Otros rubros destacados en cuanto a cantidad de empresas fueron los vinos (384), la pesca y acuicultura (343), la industria forestal (317) y la minería (252).

Por zona geográfica, durante este período, un total de 5.796 de las exportadoras del país dirigieron su oferta de bienes y servicios a América Latina, 2.536 a Europa, 2.448 a América del Norte y 2.052 a Asia y Oceanía. Por su parte, 380 empresas han exportado a Medio Oriente y 279 a África.

Por tamaño de empresa, 3.361 son pequeñas y medianas compañías exportadoras; 3.077 grandes y 526 microempresas. Asimismo, 1.625 empresas chilenas exportaron por primera vez en 2025, sumando en su conjunto envíos por US$ 388 millones.

El 25,8% del valor de sus exportaciones correspondió a prestaciones de servicios al exterior. También destacan dentro de su oferta los embarques de gas natural, cerezas frescas, carne congelada de ovinos, nueces, kiwis frescos, muebles de madera, paltas frescas, castañas, joyería, manzanas frescas, algas, ciruelas deshidratadas, jibias congeladas, peras frescas, uvas frescas, limones frescos, transformadores eléctricos, salmónidos congelados, tejidos y semillas para siembra, entre otros.



Finalmente, el informe consigna que el 94,1% de sus embarques se dirigió a los destinos con los cuales Chile tiene en vigor Acuerdos Económico-Comerciales, entre ellos destacaron Mercosur, China, la Alianza del Pacífico y Estados Unidos.

El Ciudadano