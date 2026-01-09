Chile Sustentable: «Implementación incompleta de Ley SBAP marcará inicio del Servicio de Biodiversidad en 2026»

La ONG Chile Sustentable publicó un documento de seguimiento a la implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en 2025, en un contexto clave marcado por el inminente inicio de sus operaciones, fijado para el 1 de febrero de 2026.

El análisis da cuenta de una serie de avances relevantes, pero también de brechas preocupantes que podrían afectar el correcto funcionamiento del nuevo servicio desde su entrada en vigencia.

Entre los principales hitos, se encuentra la elaboración de tres decretos por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), los que permiten poner en funcionamiento el SBAP, junto con la designación de su primer Director Nacional. Con ello, se establece formalmente la estructura inicial del nuevo servicio.

No obstante, uno de los aspectos más críticos identificados corresponde a la implementación de los reglamentos de la ley. Si bien el MMA avanzó durante 2025 en la elaboración de los 15 reglamentos necesarios, solo uno de ellos ha sido publicado en el Diario Oficial, quedando los restantes aún pendientes de aprobación.

A pocas semanas del inicio de operaciones del SBAP, esta situación genera una profunda preocupación, ya que el servicio podría comenzar a operar con competencias limitadas, en la medida que no cuente con el marco reglamentario completo que permita ejercer plenamente sus atribuciones.

Avances

En materia de homologación de áreas protegidas, se avanzó en un estudio destinado a establecer los criterios de homologación de los Santuarios de la Naturaleza y los Bienes Nacionales Protegidos. Asimismo, a fines de diciembre se acordó avanzar en la homologación de los primeros 8 Santuarios de la Naturaleza.

El seguimiento también aborda las modificaciones a la Ley SBAP, derivadas de otras leyes promulgadas durante 2025, las que introdujeron cambios que son analizados en detalle en el documento elaborado por Chile Sustentable.

Respecto de los Sitios Prioritarios, el MMA avanzó en 2025 en la selección de 99 sitios de un total de 350, los que pasarán a regirse por la Ley SBAP. Este listado fue sometido a consulta pública; sin embargo, el proceso generó fuerte controversia, debido a la falta de información y transparencia, lo que llevó al Ministerio a aplazar el proceso para revisar los comentarios recibidos y aclarar las dudas planteadas.

Finalmente, el documento también analiza el presupuesto asignado al SBAP, las normas sobre acuicultura en áreas protegidas, y el rol del proyecto GEF-SBAP como apoyo a la implementación de la ley.

