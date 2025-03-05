Chile: Tasa de homicidios disminuyó un 20,6% entre 2022 y 2025

Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dio a conocer los resultados del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Los datos también señalan que las armas de fuego continúan siendo el principal mecanismo de agresión utilizado por los delincuentes.

Autor: El Ciudadano
Una baja de -11,5% registró la tasa de víctimas de homicidios consumados por cada 100 mil habitantes durante 2025, respecto a 2024, según se desprende de los resultados del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Los antecedentes fueron dados a conocer por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien detalló que el dato exacto en 2025 fue de 5,4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, destacó que en el periodo 2022-2025, el país disminuyó en un 20,6% la tasa de víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes, recordando que en 2022 se registró un «peak histórico».

«Las razones que explican esto no son el azar, sino el trabajo conjunto que reúne la actividad de intervención policial, pero también y especialmente, la acción decidida del Ministerio Público en la persecución de estos delitos», declaró el ministro Cordero.

«Esto es consecuencia de un trabajo integrado, coordinado y con un propósito común en el Estado, que es al final del día una manera de comprender la gestión pública en materia de seguridad de modo conjunto», agregó el secretario de Estado.

Las cifras

De acuerdo al reporte, durante 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidio consumado, 118 casos menos que en 2024, completándose así 3 años de descenso consecutivo tras el peak registrado en 2022, cuando se alcanzaron 1.330 víctimas. La reducción acumulada desde ese máximo histórico es de 239 víctimas menos.

El informe identifica también una reducción de víctimas entre 0 y 17 años, que descendieron a 52 niños, niñas y adolescentes en 2025, lo que representa una disminución del 31,6% respecto del año anterior, «con reducción de la participación extranjera en este grupo», indicó el ministro Cordero.

Respecto a las características de los delitos, los datos señalan que las armas de fuego continúan siendo el principal mecanismo utilizado (48,7%), seguidas por armas cortopunzantes (34,6%), aunque el uso de armas de fuego registró un descenso por tercer año consecutivo.

En tanto, la vía pública sigue concentrando la mayoría de las agresiones fatales, con un 59,5% de los casos. El principal contexto de agresión fue el interpersonal (42,2%), seguido del asociado a delito y/o grupos organizados (35,3%).

Recordemos que este informe es resultado del trabajo coordinado del Observatorio de Homicidios del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, instancia que reúne al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio Médico Legal, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) de la Subsecretaría de Salud Pública.

Desde su creación en 2022, esta instancia permitió consolidar por primera vez en la historia de Chile una cifra única y validada interinstitucionalmente para este tipo de delito.

