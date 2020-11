Chile y la represión que no cesa: fin de semana de violencia policial en las calles

Al menos 20 personas fueron detenidas por las fuerza de Carabineros durante una nueva jornada de protestas en la capital chilena, durante este fin de semana, reseñaron medios internacionales.

De acuerdo a un comunicado del cuerpo de seguridad “un total de 20 personas fueron detenidas durante la jornada de esta tarde (por el viernes) en los sectores de Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, luego de graves alteraciones al orden público”, reseñó Telesur.

Con gases lacrimógenos y carros hidrantes, los uniformados de la Policía Antidisturbios reprimieron a los manifestantes que se concentraban en el monumento al General Manuel Baquedano en el centro de Santiago.

La Fiscalía mantiene más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos desde octubre pasado, pero sólo 75 agentes han sido imputados. Foto: Reuters..

Durante la protesta pacífica, con pancartas y cánticos los manifestantes denunciaron los abusos policiales a los derechos humanos en el marco de las protestas de octubre de 2019.

La Fiscalía mantiene más de 4.600 causas abiertas contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones a los derechos humanos desde octubre pasado, pero sólo 75 agentes han sido imputados.

En contraparte el ente ha encausado a 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las marchas, de los cuales 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados.

Parlamentarios de la oposición presentaron el pasado jueves un proyecto que buscaba indultar a quienes cometieron delitos graves durante el estallido social, pero fue rechazado por el Gobierno porque implicaría “justificar la violencia”.

Docente chilena a punto de perder la vista por ataque de carabineros

La docente y brigadista voluntaria de Salud, Tania Cártes, permanece gravemente herida en un hospital de Santiago de Chile después de recibir gas pimienta en sus ojos por parte de carabineros, señaló otra nota de Telesur.

Docente y brigadista voluntaria de Salud, Tania Cártes. Foto: Twitter.

El ataque por parte de carabineros contra la docente se produjo el pasado 23 de Octubre, cuando Cártes se estaba desempeñando como brigadista para atender a los manifestantes que se mantenían movilizados en la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile en vísperas al Plebiscito del 25 del mismo mes.

“Un carabinero me atacó cuando estaba con mi teléfono para grabar su nombre, me amenazó y me dijo improperios (…) me tiraron gas pimienta en los ojos, nariz y boca, esto produjo que perdiera el conocimiento”, indica la docente Cártes.

Asimismo, la víctima señala que inmediatamente fue ayudada por el Colegio de Médicos de Chile, “tengo la tráquea quemada, mis córneas están muy quemadas, espero no ser una más de los jóvenes que han perdido en la calle”, acotó.

“Tengo la seguridad que voy a salir de esta, lo voy hacer por mis hijos y familia. La lucha continúa (…) agradezco el apoyo y muestras de cariño, me están apoyando todas las instituciones defensoras de Derechos Humanos”, puntualizó Cártes.

La educadora indicó que desde el pasado 18 de octubre de 2019, se desempeña en una brigada que ayuda a los manifestantes que salen a las calles a exigir la garantía a sus derechos fundamentales, “ayudamos y tratamos a los ciudadanos que permanecen en la calle”, añadió.

Otras noticias de interés: