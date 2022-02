Chileno en Ucrania acusa a Consulado de «poner muchos problemas y no ayudar en nada”: «Es muy lenta la comunicación, muy poco previsora”

Los chilenos residentes en Ucrania señalan al Consulado ubicado en Polonia de poner trabas para que puedan regresar al país ante las operaciones militares que realiza Rusia en la nación europea.

“El Consulado chileno ha puesto muchas trabas, es muy lenta la comunicación, muy poco previsora. Quiero regresar a Chile, pero me piden certificado de nacimiento, luego que tengo que escribir a la Cancillería. A todos los demás los sacaron antes, en cambio los chilenos esperaron a último minuto y no nos ayudan. Es muy lenta la comunicación, muy poco previsora”, expresó Felipe Albornoz, un ciudadano chileno en Ucrania, en entrevista a CNN Chile.

En este sentido, aseveró que las radios ucranianas solo señalaron que «empezó la guerra» por lo que están buscando cómo salir de Ucrania.

“Los bombardeos empezaron a las cinco de la mañana, dentro de Kiev. Desperté temprano, mi hija despertó temprano. Yo sentí un cañonazo como un ruido raro. Un trueno, un relámpago. Después entiendo finamente: son cañonazos. Cada 15 o 20 minutos se sienten”, explicó Albornoz.

Entre los papeles que le piden en el consulado – detalló – se encuentra la partida de nacimiento de la hija y documentos de matrimonio.

«Yo no tengo los medios, pero igual voy a tratar de salir de acá. Estaba pidiendo ayuda al consulado chileno en Polonia, pero me han puesto muchos problemas. Me solicitaban el certificado de nacimiento de mi hija y no lo tengo”, señaló.

Aseveró que cuenta con el carnet de identidad chileno, no obstante, no cuenta con todos los papeles que pide el Consulado.

“Me están pidiendo los documentos de matrimonio de mi esposa. Imagínense que con suerte tengo mi carnet de identidad chileno, nunca pensé en traer mi certificado de nacimiento”, recalcó, citado por El Desconcierto.

“Le ponen puros problemas a uno y no ayudan en nada. Yo me voy a ir al consulado a Polonia y me van a tener que recibir igual”, cerró.

Otro caso se presentó en Donetsk, Simón León, narró a Canal 13, la complejidad que enfrentan en Ucrania.

“Estoy tranquilo. Me preocupan mis hijos, mi esposa. No pudimos salir de aquí. Nos vinimos a la casa de mis suegros. Alrededor nuestro hay tres regimientos, se estaban preparando. Es preocupante. Estoy buscando la manera de sacar a mi familia de acá”, explicó León.

53 chilenos se encuentran en Ucrania

La ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, manifestó que hasta el momento han contabilizado y se han puesto en contacto con 53 chilenos residentes en Ucrania, no obstante, recordó que Chile no cuenta ni con embajada de ni consulado en la nación, por lo que se está trabajando con el consulado en Varsovia.

“Tenemos un catastro de sobre cincuenta chilenos, compatriotas que se encuentran en distintas ciudades de Ucrania”, detalló la diplomática, citada por CNN.

“Efectivamente, no tenemos ni una embajada ni un consulado en Ucrania, pero sí estamos trabajando a través de nuestro consulado en Varsovia, que tiene la concurrencia”, añadió.

Por otra parte, instó a los chilenos a mantener la calma y resguardase.

Destacó que la frontera con Polonia está abierta, hay transporte terrestre para salir del país y además que se está solicitando asistencia a países amigos que sí tiene representación allí, refiere CNN.

La titular de la cartera de Relaciones Exteriores exhortó a una solución pacífica a las tensiones que se mantienen entre Ucrania y Rusia.