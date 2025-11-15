Chilevisión tiene nuevos dueños: Holding Vytal Group pasa a controlar el canal tras sellar acuerdo con Paramount

Después de 4 años de administración, la firma Paramount Skydance alcanzó un acuerdo con el holding Vytal Group para realizar la venta del canal Chilevisión.

La información, consignada por el diario La Tercera, señala que la compañía estadounidense venderá a Vytal Group todas las acciones de las sociedades que controlan el canal en Chile.

Respecto a los nuevos daños, se indicó que la empresa está liderada por el productor argentino Tomás Yankelevich, quien enfrentará esta nueva etapa junto al exdirector ejecutivo de Chilevisión, Jorge Carey, y el argentino Edgar Spielmann.

La transacción se concretará una vez que sea revisada y aprobada por las autoridades regulatorias del país, agregó por su parte el diario La Cuarta, citando a Iñaki Vicente, director ejecutivo de CHV. De esta manera, hasta que eso ocurra, Chilevisión continuará operando bajo su administración actual (Paramount).

En ese sentido, el matutino detalló en su reporte que «Jorge Carey es un nombre conocido en el canal, pues entre 2017 y 2021, fue presidente ejecutivo de la estación -entonces propiedad de Warner Bros. Discovery-, en cuyo periodo la señal pasó del cuarto al primer lugar de audiencia».

CHV ya tiene nuevo dueño: Holding Vytal Group llega a acuerdo para la compra de la señal de Paramount https://t.co/FBY5woy0pG — La Cuarta (@lacuarta) November 14, 2025

