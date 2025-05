Consejo a un notero del matinal de Chilevisión: “Trata de no burlarte de la gente, porque al final es gente que no tiene los recursos”

Gran rechazo provocó este viernes en redes la actitud del notero del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Tomás Cancino, quien transmitiendo una fiscalización en vivo recibió el golpe en el micrófono de un afectado automovilista sobre el cual hacía mofa

El rechazo se está expresando en los comentarios de la noticia publicada en las diferentes redes del canal de ViacomCBS, enfocándose la noticia en la agresión sufrida por el periodista. Sin embargo, la gran cantidad de críticas recibidas provocaron que el canal bajara la publicación en la red X.

La situación ocurrió cuando Cancino fue a reportear, como lo hace casi todas las mañanas, una fiscalización de carabineros, esta vez en conjunto con el Ministerio de Transporte en la comuna de Las Condes.

El titular de la noticia en pantalla (GC) decía ‘Estricta fiscalización vehicular en Las Condes’ y comenzó a mostrar en directo como un conductor de una camioneta Kia era multado al tener la patente abollada con el número final pintado. Pese a que la patente era correcta, el notero lo aprovechó como material para su despacho.

Así el GC de la noticia se subtituló ‘Hizo número de patente con huincha’, mostrando la precariedad del conductor.

“La arregló como pudo, pero es la patente”- comentó el notero en pantalla.

“Hicimos todo lo posible, pero no se pudo”- agregó luego en tono de mofa, mientras los conductores en el estudio Julio César Rodríguez, Andrea Arístegui y Eduardo de la Iglesia se reían.

La escena es indesmentible: se reían de la patente, mientras la cámara hacía foco en su precariedad, mostrando como el último número 1 aparecía repintado por encima.

El notero volvió a festinar con la frase “se hizo todo lo posible, pero no se pudo”, en un tono burlesco, lo que provocó la molestia del conductor que estaba recibiendo un parte de carabineros, quien se acercó al periodista para decirle “te voy a darte un consejo”, mientras le pide al camarógrafo “podis parar un poquito”.

Cuando la cámara deja de enfocarlo se escucha decir al conductor: “de pana, así en serio, trata de no burlarte de la gente, porque al final es gente que no tiene los recursos”.

El tipo estaba siendo multado por simplemente completar el número de una patente. El matinal transmitía la escena en directo, en el estudio y el notero se mofaban, pero no hubo ni siquiera un segundo de empatía del periodista, quien se puso en tono perentorio a pontificar:

– Tú tienes que cumplir con lo que exige la ley..

Al segundo el motorista lanza un manotazo al micrófono que descoloca al notero, interviniendo inmediatamente carabineros que apresaron al ofuscado conductor.

Dueño del micrófono, del poder de la palabra ante los atónitos televidentes, Tomás Cancino continuó con su plática:

“No cumple con las leyes del transito, además es extremadamente agresivo. Cumple con las leyes, que es lo mínimo, acá tu no estás cumpliendo con las leyes”.

El tipo ya reducido por cuatro carabineros, sin micrófono cerca ¿qué podía decir?

El micrófono lo tenía el notero Cancino, quien seguía pontificando. “Es que es una falta de respeto, no tengo por qué aguantar que venga un compadre y trata de agredirme”- respondía a sus asombrados colegas en el estudio.

Ya no había risa, la mofa había pasado. Se trataba ahora de condenar la espontánea reacción del conductor cuando era objeto de burla ante la audiencia del matinal.

Julio César Rodríguez comento “no te pongas a discutir con él”.

Andrea Arístegui, en tanto, intentaba poner paños fríos desde el estudio diciendo que “es un mal entendido, estábamos riendo de algo, no nos estábamos riendo del, es un chiste interno de ese chiste tuyo… él malinterpreta una talla que nace en otro móvil en otro contexto, no tiene nada que ver con él”.

Eduardo de la Iglesia, por su parte, recordó que se trataba de una frase típica de Cancino, quien suele imitar a Don Francisco.

Mientras imponían su visión del hecho, la cámara enfocaba al conductor siendo detenido y subido al radiopatrulla.

A los pocos minutos, ya saliendo del incidente aparece otra persona. Un tipo calvo con abrigo que se acercó a Cancino y le dijo en pantalla “sabís que tenía tantas ganas de verte”.

– Ya- respondió el notero.

– Porque realmente sos un conchetumadre- agregó el tipo calvo y se fue.

EL RELATO DE CHILEVISIÓN

Tras el incidente el matinal de Chilevisión salió rápidamente a reproducir la noticia en sus redes sociales. “¿Qué te pasa?”: Tomás Cancino fue agredido EN VIVO durante una fiscalización vehicular en Las Condes”- es el titular de la noticia.

En la noticia se centran en que “el notero de Contigo en la Mañana fue víctima de una agresión por un sujeto que, tras propinarle un golpe al micrófono, fue detenido por Carabineros mientras era fiscalizado en la comuna de Las Condes. Las imágenes dejaron en evidencia el momento”.

Las publicaciones del canal omiten las primeras palabras del conductor: “te voy a darte un consejo… trata de no burlarte de la gente, porque al final es gente que no tiene los recursos”.

Queda en suspenso un análisis que profundice en la desigualdad de la escena. Por un lado, en alianza la fuerza pública y un canal de televisión transmitiendo en directo; por el otro, un conductor que remarcó el último número de la patente de su auto para que se pudiera ver.

Consultamos respecto de esta desigualdad al doctor en Psicología de la Educación de Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Marcos Amaral, quien tiene larga trayectoria trabajando como se expresa en términos psicosociales la desigualdad estructural en la organización AMMA Psique e Negritude de Brasil. Lo primero que destaca Amaral es la actitud patriarcal de ambos protagonistas. “Hay violencia muy masculina y la actitud del conductor que lanza un puñetazo no se justifica, pero al mismo tiempo esa violencia tan patente ensombrece en parte el juego de poder que hay detrás, que queda invisibilizado”.

“El conductor y el periodista estaban en condición de desigualdad, partamos por eso. Luego vemos que en la primera tentativa de diálogo del conductor, el periodista ejerce su poder a través del uso del micrófono, es justamente en ese objeto que el conductor da un golpe, en la marca de la desigualdad reforzada por el periodista en la conducción que está haciendo”.

Amaral recalca en el hecho de que el golpe fue al micrófono. “El micrófono representa el símbolo de la desigualdad en esa relación y el golpe del conductor fue contra ese objeto”- comenta.

TOMÁS CANCINO, EL NOTERO FISCALIZADOR

De estilo ampuloso, entre lo dicharachero y lo prepotente, el periodista Tomás Cancino Farías se ha ganado un espacio en los matinales chilenos. Inició carrera en CNN Chile y luego pasó por Reporteros del Canal 13, Chilevisión Noticias y los matinales Buenos Días a Todos, Bienvenidos de Canal 13 y, actualmente en Contigo en la Mañana.

En uno de aquellos despachos, esperando en un corredor a Marcelo Ríos, tras lanzarle una pregunta, el tenista lo increpó diciendo que se lavara los dientes porque tenía mal aliento. A diferencia del incidente con el anónimo conductor, aquella vez el notero Cancino no respondió.

Como todo reportero de matinal cada día tienen la necesidad de llenar las horas que dura el programa. Pero los asaltos a panaderías o las imágenes que les pasan desde una oficina especial de carabineros para nutrir con temas de delincuencia los noticiarios, no alcanzan. Ante ello, desde hace ya varios años un plató obligado de los periodistas de matinal es acompañar fiscalizaciones en directo realizadas por la policía o alguna agencia pública.

Con dicha puesta en escena ganan los periodistas y matinales que tienen un buen tiempo de relleno, así como también las policías y autoridades muestran que hacen cosas. Pero como es televisión, falta el malo de la película, que en esta fórmula es el infractor. Hace un par de años el mismo matinal acompañaban un abordaje en buses del transporte público provenientes del sur de la capital en dirección al centro, realizado por policías con perros buscando drogas. Así los policías bajaron a un trabajador camino a su laburo por portar un porro en la mochila, todo transmitido por las pantallas de Chilevisión.

En una de las fiscalizaciones, el 23 de enero de 2025, el mismo periodista en directo interroga a un conductor venezolano por si andaba con licencia. Era Alison, quien bastante tranquilo tras responder quiso comentar en pantalla: “una crítica si, es importante que ustedes dejen el circo”.

– ¿No es importante fiscalizar?- respondió ofuscado Cancino.

– Sí, es importante- respondió Alison- pero la realidad amerita altura. Y esto es pequeñeces. Es mi opinión.

«Lo que me gustaría es que argumentes un poquito para que podamos entenderte»- respondió el notero ya visiblemente descolocado. Fue un golpe bajo, intentando incomodar a Alison, en circunstancias que todos quienes ven la escena no sólo comprendieron, sino que asombrados por la ausencia de un discurso crítico en televisión, prestaron más atención al matinal, porque el diálogo se estaba poniendo bueno.

– Hay cosas más importantes, más urgentes que hacer un show mediático para vender, lo que ustedes venden. Incluso manipulan y mienten también – dijo Alison en un tono más calmo que una almohada.

– ¿En qué manipulamos?- preguntó Cancino.

– Es una opinión, no lo quiero acusar a usted – siguió en tono calmo el venezolano- venden para generar , es el círculo de la media, así son los medios de comunicación. Estar acá no impactan en nada, hay coas más importantes en la política arriba, en la altas instancias, ahí tienen que enfocarse, un poquito de sentido crítico como periodistas.

Unos segundos de silencio y Alison siguió: “el país pide otras cosas, no pide esto, una pequeñez, una fiscalización al motorista que quiere ganarse la vida. Amerita otras cosas, altura, nivel.

– Una persona que no tiene los papeles para manejar es inseguro para la ciudadanía -arremetió Cancino intentando retirar el foco de la discusión de los medios, para resituarla en la delincuencia.

Pero Alison siguió:

– Desfalco en las alturas, trampas de los políticos, las urgencias en los hospitales.

– Muchos que hacen delito son motorizados. Cómo saber si un motorista está realizando un buen acto, si a esa persona no se le pueda identificar… – y seguía el periodista intentando llevar el tema a los asaltos, la delincuencia, los sin papeles y bla bla bla.

– Tiene toda la razón, pero la realidad país exige que este tiempo en televisión se puede utilizar en cosas más impactantes que una simple fiscalización. Porque ustedes buscan el morbo, el vender, el ilegal, el esto o lo otro. O sea, el pequeñismo, pero si vamos arriba vas a encontrar peces gordos.

Con Cancino descolocado, sin poder responder, interrumpieron en su auxilio desde el estudio. Se escuchó así una voz decir: ¿cuánto tiempo llevas en el país?, recalcando así que era inmigrante quien les plantaba cara en vivo y en directo.

Pero Alison siguió explicando que había temas más importantes que hablar en televisión y en su tono calmo era muy impresentable retirarle el micrófono. Fue el turno de Julio César Rodríguez, quien lo interrumpió diciendo “¿prefieres la TV de Venezuela?”.

Alison ni se preocupó en responder y siguió impecable.

¿Qué te molesta de la fiscalización?- insistieron desde el estudio.

– No me molesta para nada, tengo los papeles en regla, pero el medio de comunicación es una tremenda ventana para la sociedad. Se puede utilizar en cosas de altura, no en pequeñeces fiscalizando a motorizados en Santa lucia con Alameda”- alcanzó a decir.

El video en youtube tiene 2.160 comentarios, casi en totalidad apoyando a Alison y reclamando sobre la mala televisión chilena. “Los que fiscalizan son las policías, no los periodistas, los periodista hacen su show, de la fiscalización policial”- alguien posteó.

Las cifras de las últimas sanciones publicadas por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) señalan que el año 2022, el programa Contigo en la mañana de Chilevisión fue sancionado en tres oportunidades con multas cuyo monto oscilaba entre las 150 y 202 UTM.

Las sanciones fueron por:

– Emisión en horario de protección de niños y niñas menores de edad, de contenidos inapropiados para ellos. Afectación de la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud.

– Exhibición de una serie de antecedentes que permiten la identificación de niñas en situación de especial vulnerabilidad.

– Afectación de la honra, vida privada, intimidad e integridad psíquica de los protagonistas.

El posteo en X de la noticia fue borrado en horas de la noche del viernes por Chilevisión tras recibir una avalancha de críticas.

“Fuiste a la universidad 5 años , para estar reportando si andan con los papeles en regla o no. Además CHV toda la mañana reportando esto, no habrán cosas más importantes en este país que no van y reportan. De las 8 de la mañana hasta las mismas 12 en lo mismo, se pasaron”- comentó alguien entre más de 600 críticas realizadas al canal.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano