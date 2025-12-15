CIDSUR invita a seminario abierto en Temuco para proyectar aprendizajes a 6 años del Estallido Social en Chile

Desde el 2010 el Centro de Investigación y Defensa Sur, CIDSUR, organización sin fines de lucro conformada en Temuco, región de la Araucanía, se dedica a investigar y documentar vulneraciones de derechos humanos, brindar defensa jurídica especializada a personas indígenas y no indígenas, menores, adultos y adultas que, por participar en actos relacionados a la protesta social y la defensa del territorio, han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte de agentes del Estado.

En estos quince años de trabajo, un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de las áreas del derecho, antropología, psicología, sociología, trabajo social y comunicaciones han aportado desde sus disciplinas en causas emblemáticas para la historia reciente. Entre ellos, los casos de Alex Lemún, Luchsinger-Mackay, Camilo Catrillanca y Operación Huracán, así como también casos de víctimas de la dictadura cívico-militar y afectados oculares del Estallido social del 2019 en La Araucanía.

Para conmemorar este quehacer continuo, la Unidad de Estudios y el área de Extensión y comunicaciones, invitan al IV Seminario CIDSUR titulado “A 6 años de la Revuelta Social en Chile: memorias, aprendizajes y proyecciones de experiencias colectivas”, que se realizará los días jueves 18 y viernes 19 de diciembre en la ciudad de Temuco, en el Sitio de Memoria Miraflores 724. De 16:00 a 20:00 horas el jueves y de 17:00 a 20:00 horas el viernes.

La invitación busca crear un espacio de reflexión y análisis sobre las experiencias compartidas en el país durante la Revuelta Social del año 2019, para contar con herramientas que permitan pensar el futuro, a partir de un análisis del momento mediático e institucional que presenciamos, y donde se disputa el sentido del proceso de protestas que se expresó en la Revuelta Social de octubre de 2019.

El seminario es abierto a toda la comunidad, sin previa inscripción. Está enfocado al mundo civil, estudiantes, profesionales y académicos/as y a cualquier persona y colectivo especialmente interesado en la investigación y defensa de la protesta social.

“Por un lado, se intenta establecer un relato que deslegitima la manifestación social y sus efectos jurídicos, políticos, y socioculturales bajo eslóganes como octubrismo, lumpen, destrucción de la propiedad, y delincuencia. Por otro, quienes la defendemos como un derecho humano, reivindicamos el saber acumulado en las calles y las instituciones como un aprendizaje y experiencia de conocimiento social emancipatorio”, señaló la socióloga e investigadora Javiera Naranjo, Directora de la Unidad de Extensión y comunicaciones CIDSUR.

Participantes

En el seminario se harán presentes miradas desde las disciplinas del derecho, la historia, el trabajo psicosocial y las organizaciones sociales.

Exponen: Myrna Villegas, Dra en derecho y académica; Sergio Grez, Dr. en Historia Social; Ana María Vera Haro, psicóloga miembro de la Red de Peritos Independientes; Rosana Rojas, representante de la organización Las Violetas; Lorena Sepúlveda, dirigenta de la Población Amanecer y Sebastián Saavedra, abogado y presidente de CIDSUR.

También, se invita al diálogo desde el cine y la fotografía, con la proyección de la película documental “Oasis” (2024, 82 min.) del colectivo Mapa fílmico de un País (MAFI) presentado por su co-realizador, el cineasta David Belmar. Junto a esto, durante todo el seminario estará en exposición el trabajo del periodista y fotógrafo Carlos Valverde, quien cubrió el Estallido social del 2019 en Temuco para el Diario Austral.

“Creemos que la Historia y los Derechos Humanos son campos cuyo sentido está abierto y que merecen la pena disputar. Seguir analizando y proyectando de manera conjunta lo que nos ha dejado La Revuelta de Octubre, nos prepara para nutrir una sociedad más justa y democrática, con la cual resistir y revertir la actual arremetida ultra conservadora, que discrimina abiertamente a mujeres, indígenas, migrantes y personas trabajadoras”, dijo por su parte el abogado Cristopher Corvalán, Director de la Unidad de Estudios de CIDSUR.

El lugar de encuentro será en el Sitio de Memoria Miraflores 724, Temuco. Espacio que durante la década del 80 fue un centro de detención y tortura de la CNI. Hoy, administrado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y la Corporación de Memorias y Derechos Humanos Miraflores 724, a quienes se les otorgó la concesión a 25 años para desarrollar actividades y encuentro que promuevan la defensa de los derechos humanos y la no repetición.

El canal comunitario Abajo e’ la línea transmitirá ambas jornadas por su señal de TV abierta 35.1

PROGRAMA SEMINARIO

Sitio de Memoria Miraflores 724, Temuco.



PRIMER DÍA: Jueves 18 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas.

16:00 horas / Exhibición del documental OASIS (2024, 82’) de MAFI, Mapa Fílmico de un País. Presenta su co-realizador David Belmar.

Sinopsis: Tras una revuelta social sin precedentes, Chile elige escribir una Nueva Constitución. Una variopinta asamblea será la encargada de poner en el papel los sueños de dignidad y justicia social de todo un pueblo ¿Qué podría salir mal?

18:00 horas / Mesa: La protesta social ¿vandalismo o herramienta histórica para alcanzar derechos?

Ponentes: El historiador social Dr. Sergio Grez, analizará las causas de la Revuelta de Octubre y los efectos del Acuerdo por la Paz y el Proceso Constituyente, para pensar el presente y el futuro de los movimientos sociales en Chile. Rosana Rojas, representante de Las Violetas, una articulación feminista autoconvocada durante las protestas, nos invitará a reflexionar a partir de los procesos de acompañamiento en las calles, comisarías y tribunales, con víctimas de la violencia policial. Sobre las ollas comunes, que abundaban en la Revuelta, Carmen Lorena Sepúlveda Sepúlveda, representante de la Población Amanecer, pondrá al debate el saber acumulado en torno a esta práctica social histórica.

SEGUNDO DÍA: Viernes 19 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas

17:00 horas / Taller de herramientas jurídicas para la protesta social a cargo de CIDSUR.

18:00 horas / Mesa: Derechos humanos en la Revuelta: ¿cuántas veces violados, cuántas protegidos, cuántas reparados?

Ponentes: La académica penalista, Dra. Myrna Villegas, abrirá el debate en torno a las graves vulneraciones de DDHH ocurridas en Chile durante la Revuelta, evaluando el actuar del sistema judicial en la determinación y sanción de sus responsables. Centrado en la realidad temuquense, el abogado de CIDSUR, Sebastián Saavedra, propondrá reflexiones a partir de la defensa jurídica de víctimas de lesiones oculares y fusilamientos simulados. La psicóloga Ana Vera Haro, que ha acompañado a varias de estas víctimas, reflexionará sobre el daño de la violencia institucional, su impacto en la vida de los manifestantes, sus familias y las posibles acciones de reparación.

Durante todo el seminario estará montada la exposición fotográfica de Carlos Valverde Ortega. Periodista y fotógrafo que registró las manifestaciones en Temuco, 2019.

Más información en www.cidsur.cl y sus redes sociales