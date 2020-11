Científico chileno expuso sobre terapia contra el Covid-19 creada con anticuerpos de las alpacas

Una detallada exposición realizó ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputadas y Diputados, el jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Rojas, quien informó respecto de la investigación que están trabajando en torno a crear anticuerpos para el combate en contra del coronavirus que son extraídos de alpacas (tecnología de nanoanticuerpo W25).

El profesional, quien realiza su trabajo a través del Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso (Cisne), informó que, después de una larga investigación, se logró aislar un “anticuerpo extremadamente bueno”, capaz de neutralizar completamente al coronavirus a partir del sistema inmune de las alpacas.

Sostuvo que, con este hallazgo, pretenden crear un nebulizador que neutralice el virus SARS-CoV-2 en el cuerpo humano, que sería administrado a través de una aerocámara a pacientes que han tenido contacto con personas con Covid-19 o padecen la enfermedad.

“Si nosotros agregamos este anticuerpo a través de un nebulizador, básicamente, el virus no se replica y, como no se replica, la persona no se agrava, pero el virus está ahí. Entonces, la persona, todavía va a poder levantar inmunidad contra el virus y, quizás, queda con un grado de protección (…) podría quedar inmunizada por un tiempo”, planteó.

Ante la instancia que preside el diputado Jaime Tohá (PS), el investigador indicó que, si bien las vacunas son una solución, siempre que sean efectivas, una de las complicaciones que se presenta hoy en día contra el Covid-19 es que no están probadas para menores de 18 años, en contraste a los anticuerpos que sí han sido probados en niños.

El investigador señaló que el “anticuerpo W 25” está creado desde mayo en la Universidad Austral, sin embargo, alertó sobre la falta de recursos para continuar con el proceso. “El nivel que necesitamos para transitar desde una investigación básica a un fármaco no está presente en ninguno de los programas -costo de 4 millones de dólares- que, hoy en día, cuenta el Ministerio de Ciencia o Ministerio de Salud, porque nunca había existido una emergencia sanitaria de esta envergadura”, resaltó.

Además, fue enfático en señalar que la relación que han tenido con el Ministerio de Ciencias “ha sido extremadamente frustrante”, dado que, desde enero, se vienen golpeado las puertas pidiendo la generación de programas. “Se abrió un concurso, pero con fondos que son muy limitados, castigándonos por tener propiedad intelectual (…) uno necesita tenerla para poder avanzar con las empresas, por si no se generan aportes públicos”, advirtió.

Las diputadas y diputados asintieron, unánimemente, en solicitar explicaciones a los Ministerios de Ciencias y de Salud, para lo cual se acordó invitar a sus titulares a una próxima sesión, en donde se espera que se pronuncien respecto de la nula cooperación para sacar adelante esta investigación que puede ser un aporte chileno hacia el mundo.