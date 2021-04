Científicos responden si es posible que surja una variante chilena del COVID-19

Ante el incremento de casos positivos de Covid-19 en el país, expertos valoran la posibilidad de que exista una nueva variante chilena luego de evaluar por varias semanas la situación de la pandemia.

El académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la U. de Chile, Ricardo Soto, indicó que aunque en el país existen estudios respecto a la circulación de los virus, sin embargo “estamos llegando tarde”.

“La única forma de tener una idea, un panorama o la película clara de qué cosa está circulando en el país es a través de la vigilancia genómica. Por lo tanto, si tú me preguntas si es que hay o no hay una variante chilena, no lo sabemos, porque se ha hecho muy poca secuenciación de genomas virales, y a través de esta probablemente vamos a poder pesquisar en el caso de que sí exista algún caso de variante chilena o un virus con mutaciones de interés que puedan ser sujeto de estudio en el futuro”, indicó en declaraciones a CNN Chile.

Por su parte, el jefe de Infectología de Clínica Santa María, Marcelo Wolff, sostuvo que en el país existen condiciones para que se desarrolle una cepa local.

“Las variantes son cepas que han desarrollado mutaciones, o cambios en secciones de su código genético original, y que, en su conjunto, determinan a que el virus que surge tenga variaciones importantes de la cepa original, que puede o no llevarlo a mayor contagiosidad, mayor agresividad, mayor y muy importantemente variación en la respuesta inmune protectora de la vacuna diseñada para la cepa original”, dijo en declaraciones a Bío Bío.

“Esas condiciones existen para que surjan cepas variantes en el país, pero también existen condiciones para que se importen variantes desde regiones donde ya han surgido”, agregó.

Asu juicio, la posibilidad de encontrar a futuro una cepa local está presente, aunque para tener certezas se debe seguir con la secuenciación de genomas.

“La posibilidad existe, pero comparado con otros países con circulación viral muchísimo más numerosa en términos absolutos, la hace menos probable respecto a la importación y luego expansión local de variantes surgidas en otras regiones”, señaló.

Por su parte, el infectólogo Roberto Olivares, jefe de Infectología de Clínica Dávila, consideró que la principal característica para su surgimiento es la alta circulación viral.

“Siempre va a existir la posibilidad de que se generen variantes. Pero que sea una variante peligrosa, como la brasileña o la británica, es menos probable. Lo otro que creo que incide en la aparición de estas variantes de preocupación, como se les ha llamado, es que han aparecido en momentos donde se ha visto una alta circulación viral con decenas de miles de casos, muchas veces más de lo que tenemos en Chile”, analizó.

A juicio de Olivares, el país se encuentra en una situación mucho más alentadora en comparación a países con otras naciones como India o Brasil.

“El mejor ejemplo actual es la India donde los recuentos llegan a más de 300 mil casos diarios y ya apareció una variante con mutaciones similares a la de Brasil y la de Reino Unido. Así que veo menos probable que ese fenómeno ocurra en Chile”, expuso.

“Por ahora la respuesta real es que no sabemos cuántas variantes hay, pues no se ha buscado lo suficiente. Buscar cepas es un proceso muy complejo pues hay que estudiar la presencia de muchos puntos del genoma viral donde pueden haberse generado mutaciones que conforman una variante”, complementó Wolff.

Cabe destacar, que este lunes las autoridades anunciaron el desconfinamiento progresivo en varias zonas urbanas del país. Pero, el doctor Wolff, considera que la fórmula de cuarentenas cortas debería mantenerse al menos por un tiempo.

“Las cuarentenas son eficaces, pero a un costo económico, social y laboral enorme. Su mayor efectividad se da cuando es muy estricta y corta, con adherencia mayor a la restricción. Con el tiempo se va haciendo insostenible y con adherencia en progresiva disminución, con lo que disminuye su efectividad, pero conserva sus efectos colaterales negativos”, indicó.

“Eso es lo que ha ocurrido en el país luego de 13 meses de pandemia. En mayor o menor grado este fenómeno ha ocurrido en todo el mundo, los países con mayor nivel de vacunación poblacional asociado a cuarentenas estrictas Israel y Reino Unido han visto una franca disminución de los casos lo que ha permitido alivianar las restricciones a la movilidad”, concluyó.

Variante C.37

Científicos peruanos están estudiando una nueva variante del Covid-19 que al parecer se ha originado en Perú o en Chile y es probable que ya se esté «exportando» a otros países, afirmó el doctor en microbiología molecular Pablo Tsukayama.

«Según nuestro análisis, entre las muestras presentadas entre enero y marzo, esta nueva variante, que desde la semana pasada se le ha asignado un nombre C.37, correspondería casi al 40 % de muestras que hemos procesado en Lima», señaló Tsukayam, quien es investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Esta semana reportamos la identificación de un nuevo linaje (variante) de SARS-CoV-2 que parece expandirse rápidamente en Perú y Chile. Le llamamos C.37. Les cuento lo que sabemos y no sabemos al respecto. 🧵

1/25 pic.twitter.com/iaQ818je77 — Pablo Tsukayama (@pablotsukayama) April 24, 2021

El científico enfatizó que la información aún «es preliminar» y se ha encontrado como parte del proyecto de vigilancia genómica que se aplica en su país y permite procesar todos los meses «una muestra de aproximadamente cien genomas de Lima y del Perú».

«Lo que estamos viendo es que en diciembre, más o menos, empieza a aparecer una nueva variante que no habíamos visto antes en ninguna parte, que no es ni la británica, ni la de Brasil, ni la de Sudáfrica, sino que deriva de algo que ya viene circulando por aquí», remarcó.

Tsukayama sostuvo que la variante C.37 «está creciendo en Lima, entonces también en todo el Perú» y que también existe evidencia «de que se encuentra en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y varios otros países de la región».

«Todos estos datos son preliminares, pero tenemos una variante que se ha originado o en Perú o en Chile, pero que ya estaría exportándose a otras partes del mundo», dijo.

El experto reiteró que «la evidencia es muy preliminar», por lo que actualmente no se puede confirmar que esta variante tenga «mayor transmisibilidad, ni mayor virulencia, ni mayor mortalidad».