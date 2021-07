Cientos de vecinos de Coronel, exigen ser incluidos en Glosa 12 para construcción de viviendas y entregan carta a Seremi

«Aquí se hizo un promesa, respecto a que nosotros íbamos a ser incorporados a la Glosa 12 si trabajábamos en lo relativo al banco de suelos. Nosotros cumplimos nuestra parte pero no el gobierno”, manifestó Claudia Contreras, Presidenta del Comité de Vivienda Juntos por Nuestro Hogar, de la comuna de Coronel.

La dirigenta, que en conjunto a otros 2 comités representan a cerca de 400 familias de la comuna, añadió que “de esta forma es como nos agrupamos, con el fin de que aunque se demore más, podamos tener una vivienda digna y de mejor estándar que las viviendas sociales que hoy entrega el Estado”.

“Coronel es una zona de sacrificio, estamos hasta el cuello con la contaminación, por lo que no puede ser que nos dejen fuera y no se nos considere para incorporarnos en la Glosa 12, la que cambia un poco la reforma habitacional y viene a mejorar la vida de los habitantes, especialmente de los de nuestra zona”, afirmó Contreras.

Jonatan Díaz, Jefe de Gabinete del Senador Alejandro Navarro, explicó que, “hoy estamos reunidos junto a los 3 comités de vivienda de Coronel, que representan a más de 360 familias, quienes aspiraban a tener su vivienda construida en el sector de Escuadrón”.

“Estas familias se dedicaron a encontrar el terreno, a trabajar con una organización que diseñara el proyecto, de forma exhaustiva y con mucha dedicación; todo porque la autoridad de vivienda les aseguró que la comuna iba a ser incluida en la Glosa 12”, dijo. “Pero les mintieron”, continuó, “los engañaron, pues cuando salió la resolución, se dieron cuenta que Coronel había sido excluído de esta Glosa, por lo que en el día que esta expira, se han reunido representantes de los comités, el municipio, concejales, cores, todos detrás de las casi 400 familias que luchan por una vivienda diga y propia, y se ha entregado esta carta para el Seremi de Vivienda, además del proyecto”.

Díaz finalizó señalando que, “esta fue una decisión centralista, tomada en Santiago, pues cuando se evaluaron las propuestas técnicas del Seremi de Vivienda del Biobío, de qué comunas iban a estar dentro de la Glosa 12, allá determinaron que Coronel estaba excluida de este presupuesto estatal”.

“Una vez más vemos que una política centralista deja fuera a miles de personas, que son parte de estas familias que hoy no van a poder cumplir el sueño de su casa si no son incorporadas. Ciertamente vamos a pelear esto, lo haremos junto al Senador Navarro a través de la Ley de Presupuestos, que es donde se debate la Glosa 12, y vamos a pelear para que tanto Coronel como todas las comunas de Chile que así lo necesiten, sean incorporadas, pues hoy la gente no puede acceder a subsidios ni a créditos hipotecarios, pues la política de vivienda en Chile está obsoleta y hay que cambiarla a la brevedad”, cerró Jonatan Díaz Herrera.