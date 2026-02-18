Cierran Complejo Fronterizo Los Libertadores por hallazgo de mosquito transmisor del dengue

Debido al hallazgo de un ejemplar sospechoso de Aedes aegypti, mosquito que transmite las enfermedades virales del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, las autoridades chilenas y argentinas anunciaron el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores, entre el jueves 19 y el viernes 20 de febrero.

«Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que por decisión de la coordinación chilena, previo acuerdo con la coordinación argentina, se procederá al cierre temporal de este paso fronterizo debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso, del vector Aedes Aegyptis, por parte del Ministerio de Salud», señala el comunicado emitido desde el Complejo.

De esta manera, el tránsito queda suspendido en Guardia Vieja (Chile) y en Uspallata (Argentina), entre el jueves 19 y el viernes 20 de febrero. Ese día, se realizará la apertura a las 12 del mediodía.

Se informa el CIERRE del Complejo Fronterizo Los Libertadores, para este jueves 19 de febrero, debido a medidas preventivas por el hallazgo de un ejemplar sospechoso de Aedes aegypti. pic.twitter.com/sUzvvyA5BF — CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) February 18, 2026

Recordemos que, a fines de enero, el Instituto de Salud Pública informó que un mosquito encontrado en las bodegas del aeropuerto de Santiago, correspondía a un ejemplar de Aedes aegypti, vector reconocido internacionalmente por transmitir las enfermedades virales (arbovirosis) del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

Desde el Ministerio de Salud realizaron un llamado a reforzar la prevención ciudadana para evitar la reproducción del mosquito, eliminando las aguas detenidas que pueden transformarse en un criadero del vector.

«Por lo mismo, se pide vaciar o eliminar recipientes con agua acumulada, como maceteros, floreros, bebederos de agua para animales, baldes, etc.», puntualizaron desde el Minsal.

También se recomienda mantener tapados los depósitos con agua, eliminar objetos en desuso que pueden acumular agua, como por ejemplo los neumáticos, y revisar canaletas, rejillas y otros entornos del hogar para reducir riesgos.

Respecto a los síntomas que aparecen en caso de ser picado por uno de estos mosquitos, las autoridades sanitarias indicaron que son: fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroauricular (detrás de los ojos) y sarpudillo y malestar general.

En el caso del dengue, pueden aparecer además dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas. «Ante cualquiera de estos síntomas hay que acudir inmediatamente a un centro asistencial», alertó el Ministerio de Salud.

