Confirman hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Aeropuerto de Santiago: Puede transmitir dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

El Instituto de Salud Pública informó que un mosquito encontrado en las bodegas del aeropuerto de Santiago, corresponde a un ejemplar de Aedes aegypti, vector reconocido internacionalmente por transmitir las enfermedades virales (arbovirosis) del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla.

«Tras esta confirmación taxonómica, la autoridad sanitaria reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo, para prevenir riesgos asociados a este vector transmisor de enfermedades», señalaron desde el Ministerio de Salud en un punto de prensa, donde enfatizaron en la necesidad de prevención ciudadana en esta materia.

«La detección de este mosquito es resultado de un trabajo permanente con la comunidad aeroportuaria. Encontrar un espécimen en un recinto de más de mil hectáreas, refuerza nuestra convicción de que la vigilancia permanente y el trabajo coordinado en terreno son vitales para mantener nuestras fronteras sanitarias», indicaron desde el Minsal.

Desde el ministerio resaltaron que a la fecha no hay casos de arbovirosis autóctonos en Chile continental, registrándose solo 3 casos importados en lo que va de 2026.

Amplio operativo

Una vez confirmada la presencia del mosquito en el aeropuerto de Santiago, las autoridades iniciaron un operativo siguiendo las directrices del Programa Nacional de Mosquitos de Importancia Sanitaria.

Esto incluye la inspección de inmuebles en un radio de 100 a 500 metros del lugar del hallazgo, la búsqueda y eliminación de criaderos reales y potenciales, y la aplicación de control químico en zonas abiertas y cerradas. Asimismo, se está realizando un seguimiento al personal del aeropuerto, desde el punto de vista de su sintomatología.

Desde el ministerio recordaron que este vector actualmente tiene presencia en las regiones de Arica, Tarapacá y Valparaíso (zona de Los Andes), por lo que el país cuenta con una Alerta Sanitaria extendida entre Arica y Los Lagos.

«El llamado es a reforzar la prevención ciudadana para evitar la reproducción del mosquito, eliminando las aguas detenidas que pueden transformarse en un criadero del vector. Por lo mismo, se pide vaciar o eliminar recipientes con agua acumulada, como maceteros, floreros, bebederos de agua para animales, baldes, etc.», puntualizaron desde el Minsal.

También se recomienda mantener tapados los depósitos con agua, eliminar objetos en desuso que pueden acumular agua, como por ejemplo los neumáticos, y revisar canaletas, rejillas y otros entornos del hogar para reducir riesgos.

Respecto a los síntomas que aparecen en caso de ser picado por uno de estos mosquitos, las autoridades sanitarias indicaron que son: fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor retroauricular (detrás de los ojos) y sarpudillo y malestar general.

En el caso del dengue, pueden aparecer además dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas. «Ante cualquiera de estos síntomas hay que acudir inmediatamente a un centro asistencial», advirtió el Ministerio de Salud.

