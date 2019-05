Cierre de empresa agrícola en Valle del Huasco deja a 600 personas sin trabajo

La Agrícola Campillay, ubicada en el Valle del Huasco, paralizará sus labores de forma permanente a partir del próximo 1 de junio. Así lo informó la empresa, señalando que esta situación afecta a alrededor de 600 personas que trabajan ahí en promedio mensual, y alrededor de mil 400 en temporada peak, en las distintas actividades que se desarrollan durante el año.

Desde la compañía indicaron que se vieron afectados por los aluviones y que no podían seguir solventando el mercado que requiere la uva en la actualidad, según informa en su edición del martes 28 de mayo el Diario de Atacama.

Omar Campillay, dueño de la agrícola, indicó que se vieron en la necesidad de paralizar la labor de la empresa: “Desde el 2015 nosotros nos sometimos a un proceso de reorganización y reemprendimiento, basado en la Ley 27.720, con el fin de hacerle frente a todas nuestras deudas, pasivos, darle continuidad a la agrícola y mantener la fuente laboral”.

Dentro de los principales motivos que gatillaron en esta situación, indicaron que fueron fuertemente golpeados por los aluviones del 2015 y 2017, “que hicieron bajar nuestra producción fuertemente, y además que el mercado de la uva ha cambiado y requiere más inversión, requiere replantaciones, nuevas variedades y enfrentar esta situación, para nosotros, es imposible”, detalló Campillay.

En este sentido, el empresario indicó que se debía hacer un cambio a todo el proceso agrícola. En relación a las personas que trabajan en la empresa, señaló que son 600 las fuentes laborales afectadas en promedio mensual, 200 son puestos permanentes y 400 puestos que van trabajando por temporada, y en la temporada de cosecha que es el “peak”, que dura alrededor de cinco meses, se sumaban entre 800 a 900 trabajadores más.

“Es lamentable que no hayan leyes que puedan proteger la continuidad de las empresas sanas, no debo impuestos, siempre he llevado todos los pagos de los sueldos al día, somos una empresa que ha contribuido al engrandecimiento de este valle y el país, y no hay leyes que protejan cuando una empresa tiene insolvencia, todo lo contrario, todos los bancos te cierran la puerta”, dijo el empresario.

“Lo más lamentable para esta familia Campillay son nuestros trabajadores, la gente que queda sin trabajo en el valle. Nosotros somos una familia de trabajo y queríamos precisar esto, porque eso nos ha sucedido, lo lamentamos mucho con todos nuestros trabajadores, con quienes hemos estado reunidos, ellos tienen toda la información para que hagan el proceso que corresponde como trabajadores y queden protegidos de acuerdo a la ley con todos su haberes. Nos hemos preocupado como familia para que ellos no sufran ningún daño con esta paralización que va a suceder”, concluyó Campillay, quien confirmó que los trabajadores van recibir sus sueldos correspondientes a mayo y junto a ello tendrán la carta de aviso y el finiquito correspondiente.

Asociación de Agricultores

Desde la Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia del Huasco lamentaron el cierre de la agrícola, considerando el esfuerzo que realizó la empresa para desarrollar la agricultura en el valle y por la cantidad de gente que quedará sin trabajo.

“Lamentamos este hecho profundamente. Esperamos que otra empresa retome esto, esperamos también que en nuestro valle haya una política más agradable con la agricultura de la tercera región, especialmente del Valle del Huasco, porque es un valle en que estamos muy lejos de todo, nos cuesta comercializar nuestros productos y tenemos muchas cualidades que desarrollar”, comentó el presidente de la asociación gremial, Herman Von Mayerberger.

Además, el dirigente gremial indicó que este cierre “es un golpe muy fuerte al Valle del Huasco, es doloroso para la gente que se queda sin fuente de trabajo y muy doloroso también para nosotros como agricultores, como gente que ama y quiere esta tierra. Por eso queremos que una de las políticas agrarias nos diferencien respecto de otras zonas agrícolas, porque la agricultura acá en el desierto de Atacama no es fácil , es muy difícil (…) nos cuesta mucho, pero no quiere decir que vaya a desaparecer la agricultura, es difícil, tenemos que innovar, mejorar y ver, todos juntos, cómo este golpe que ha sido fuerte, se convierte en una oportunidad para replantearnos y seguir adelante, y que sensibilice a nuestras autoridades de Gobierno”.

De igual forma, Von Mayerberger señaló que están promoviendo la creación de un subsidio para la resolución sanitaria, con el objetivo de llegar con valor agregado al mercado. Por último, “desearle a la gente que está en el sector alto del valle, que está afectada directamente, que tenga esperanza, que lo mas probable es que venga un nuevo inversionista a ocupar esas tierras, con nuevas oportunidades. Vamos a salir adelante y la agricultura va a volver a florecer”, concluyó el dirigente.

Seremi

Sobre el cierre de la empresa, el seremi de Agricultura, Patricio Araya, lamentó la situación “porque deja a muchas familias sin trabajo. Independiente que es una situación privada y que tal como ellos informan que están acogidos a la Ley 27.720 de insolvencia y de emprendimiento, lamentamos mucho que está situación haya ocurrido en nuestro valle”.

En cuanto medidas para potenciar el rubro en la zona, el seremi indicó que como ministerio están trabajando con distintos instrumentos para potenciar la agricultura “tanto de los pequeños y medianos agricultores y también para los empresarios agrícolas que están pasando por situaciones difíciles por el cambio de las variedades de uva de mesa, ya que están quedando fuera del mercado muchas variedades que ya no se requieren”.

En cuanto a iniciativas, la autoridad regional adelantó que en estos días van a presentar un proyecto con fondos regionales para hacer un estudio sobre cuáles son las variedades que más se adecuan, en reemplazo a las que van quedando obsoletas por el mercado.

