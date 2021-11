Ciudadanos indignados por maltrato animal rechazan decisión de la Cámara de aportar recursos al rodeo provenientes del Fondo para Fomento al Deporte

EL RODEO NO ES UN DEPORTE, ES UN ACTO DE TORTURA A POBRES ANIMALES INDEFENSOS!

TODOS ESOS ANIMALES SUFREN, LOS TERNEROS, LAS VAQUILLAS, LOS CABALLOS, POR CULPA DE WEONES INDECENTES QUE SE CREEN HÉROES DE NO SÉ QUE MIERDA.

NO MÁS RODEO EN CHILE! https://t.co/iqMw0lJ984