Claudio Orrego: «No vamos a elegir al jefe de una barra brava, sino a un director de orquesta»

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió este jueves a la segunda vuelta que tendrá lugar este domingo 24 de noviembre, asegurando que la ciudadanía no elegirá «al jefe de una barra brava, sino a un director de orquesta».

En entrevista con El Ciudadano, Orrego partió analizando su desempeño en el intenso debate que tuvo con Francisco Orrego en Mesa Central el pasado domingo.

«Yo traté de plantear una visión de ciudad, con ideas y propuestas, y nuestro contendor, que tiene un oficio de polemista de televisión, fue a decir lo que quería decir, entre lo cual había, lamentablemente, muchas mentiras, y por el formato del debate no era tan fácil rebatírselas inmediatamente», señaló.

«Estoy tranquilo, yo no estoy aquí para estar peleando. Yo creo que la gente está cansada de la pelea política chica, lo que quiere es alguien que trabaje por la región y trabaje por todos (…) El que tiene más credenciales y experiencia para trabajar con los 52 alcaldes y alcaldesas de la región soy yo. El otro es más de pelea y de ring, y no lo hace nada de mal, hay que reconocérselo, pero no es la personalidad templada y serena que requiere una región tan compleja, tan grande y tan diversa como es Santiago», agregó.

Respecto a las elecciones del próximo domingo, Orrego señaló que «yo no nací ayer, ni partí ayer mi carrera política. He sido concejal, alcalde, ministro, encargado de la modernización, gobernador e intendente. Conozco al monstruo del Estado por dentro, su burocracia, lo difícil que es hacer que las cosas pasen. La gestión pública no es café instantáneo, es una artesanía que se hace con mucha perseverancia y eso es lo que yo les ofrezco. Mi capacidad de trabajar con todos, mi respeto profundo por las personas, mi vocación de estar en terreno y escuchar a la gente, y lo más importante: para mí, gobernar no es hablar, es hacer, y eso es lo que les ofrezco para este domingo».

Mira la entrevista completa a continuación: