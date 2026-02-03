«Cochamó por siempre»: Estrenan film que celebra una de las mayores victorias de conservación en Chile

«Cochamó por siempre» es el nombre de la pieza audiovisual realizada por Patagonia Films, en la que se documenta el camino que hizo posible la compra del Fundo Puchegüín, una extensión de 133 mil hectáreas en el corazón de Cochamó, Región de Los Lagos, donde abundan bosques nativos, especies endémicas y formaciones de granito que han posicionado al valle como un referente mundial de la escalada.

El film recorre el territorio desde la voz de sus protagonistas, con imágenes de las paredes emblemáticas del valle y testimonios que conectan este hito con la comunidad global de la escalada.

La narración corresponde al escalador belga Sean Villanueva y cuenta con la participación de Tommy Caldwell, referente internacional de la escalada, quienes refuerzan en la pieza audiovisual el vínculo entre Cochamó y quienes han encontrado en sus muros un lugar de exploración, encuentro y conexión con la naturaleza.

Para la comunidad de escalada, Cochamó es un destino de granito de clase mundial. El valle alberga paredes icónicas como el Cerro Trinidad, el Cerro La Junta, el Anfiteatro y El Monstruo, con rutas de gran pared que, por altura y continuidad, pueden superar algunas líneas clásicas de Yosemite.

Tommy Caldwell lo resume así: «Es difícil no comparar Cochamó con Yosemite por la calidad del granito, las cascadas y el estilo de escalada, con una altísima proporción de largos cinco estrellas».

Además, el territorio es un maravilloso destino para el trekking y para la pesca con mosca en el río Puelo.

Una victoria que nació de la comunidad

La adquisición, realizada por la Fundación Conserva Puchegüín, es el resultado de un proceso de captación de fondos (fundraising) que, en menos de 2 años, logró recaudar más de 78 millones de dólares con el objetivo de proteger y gestionar este territorio a largo plazo mediante un modelo que incorpore a las comunidades locales y respete los usos tradicionales y recreativos del área.

Las donaciones de miles de personas en 21 países hicieron posible la compra del predio, la mayor propiedad privada de la comuna y una pieza clave para consolidar uno de los corredores biológicos más importantes de Latinoamérica, conectando 1,6 millones de hectáreas de áreas protegidas entre Chile y Argentina.

Este verdadero refugio climático alberga 58 mil hectáreas de bosques primarios, casi el 11% de los alerces del planeta y especies endémicas como el huemul, el monito del monte, el pudú y la ranita de Darwin.

Pero el impacto de Conserva Puchegüín va más allá de la conservación ecológica. La compra de estas tierras también asegura la continuidad de prácticas culturales y oficios tradicionales en un sector que representa un tercio de la comuna de Cochamó, históricamente amenazado por la subdivisión de la tierra, proyectos inmobiliarios y el turismo invasivo.

Hoy, la nueva propietaria del Fundo Puchegüín es la Fundación Conserva Puchegüín, organización chilena sin fines de lucro fundada en agosto de 2025, que cuenta con un directorio independiente y tiene como misión resguardar los principios fundacionales del proyecto y asegurar la participación activa de la comunidad local en su gestión.

Desde la Fundación explican que el plan de conservación contempla un área protegida mixta: hasta un 20% destinado a usos sostenibles —como actividades agrícolas y turismo de bajo impacto— y al menos un 80% orientado a conservación estricta.

Asimismo, gracias a la nueva ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), se proyecta avanzar en figuras de protección que aseguren tanto la conservación integral del territorio como la continuidad de las actividades tradicionales y recreativas del valle.

Macarena Sánchez, directora de Activismo Ambiental de Patagonia Chile, resaltó que «en un planeta que se sobrecalienta rápidamente, proteger un territorio como Puchegüín es un acto de valentía colectiva. Este proyecto demuestra que, cuando las comunidades se organizan, pueden cambiar el destino de un territorio entero. Para Patagonia, representa el tipo de futuro que vale la pena defender».

Por su parte, Andrés Diez, director ejecutivo de Puelo Patagonia —organización impulsora de la iniciativa Conserva Puchegüín— apuntó a que la protección legal definitiva «tomará tiempo, y este proyecto recién comienza, pero lo importante es que hoy existe un compromiso claro y un camino compartido para asegurar su conservación a largo plazo».

Mira el film completo a continuación (YouTube):

El Ciudadano