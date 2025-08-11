Codelco: Confirman salida de gerente general de la División El Teniente, Andrés Music Garrido

La compañía estatal Codelco informó este lunes (11/8) la salida del gerente general de la División El Teniente, Andrés Music Garrido (en la foto), a partir del 12 de agosto (2025).

En su reemplazo, se informó que asumirá como interino Claudio Sougarret Larroquete, quien actualmente ejerce el cargo de gerente de operaciones de la misma división.

A través de un comunicado publicado en su web institucional, desde la entidad explicaron que «esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual».

«Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre– de acuerdo con sus propias palabras– por lo mejor para la compañía y la familia Codelco», agrega la nota de la empresa estatal.

Finalmente, reiteraron que «como compañía confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso, esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente».

