“Codelco será clave para reindustrializar Chile”: ME-O y su visión para la estatal en un futuro gobierno

La visión de ME-O: Codelco y la reindustrialización de Chile

Con una ronda de entrevistas a los precandidatos presidenciales, arrancó la segunda temporada de La Voz del Cobre, el podcast del Sindicato Chuquicamata. En el primer capítulo del nuevo ciclo, estuvo el precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami quién, a pesar de aún no se proclamado oficialmente, sí aseguró que está disponible para participar de una primaria amplia de la centroizquierda.

La idea de estas entrevistas a los precandidatos presidenciales, según aclararon los panelistas permanentes, que son Miguel Veliz, conductor del podcast y tesorero del Sindicato Chuquicamata, junto a Hernán Guerrero, panelista del podcast, vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y presidente del Sindicato Chuquicamata, es conocer la postura de los precandidatos en torno a la industria del cobre, pero esencialmente en lo relacionado a Codelco como empresa 100% estatal.

Asimismo, se busca saber la opinión de los precandidatos en lo relacionado a la necesidad de potenciar la capacidad fundidora y refinadora del cobre en Chile, y la importancia que dan al rol que puede adquirir nuestro país en la industria de la electromovilidad mundial.

Chile y el futuro del cobre: el desafío de la refinación y la fundición

En cuanto a la actualidad de la industria del cobre chileno, Marco Enríquez-Ominami compartió su análisis. “Hoy día, el grueso de la renta es más bien privada, o sea, el grueso lo aportan más bien los privados. De a poco se está expropiando el cobre a los chilenos por la vía de la privatización de la producción, pero también a través de la subcontratación. Entonces yo diría varias cosas rápidas. Uno: pensar secuencialmente cual es el paso siguiente del cobre chileno. Dos: pensar en aliados estratégicos, Perú y Argentina que son nuestros vecinos, podríamos hacer cosas gigantescas con ellos. Perú, ustedes saben bien, es también un competidor nuestro, pero hoy día esta idea de extraer cobre, pasarlo por agua, meterlo en un barco, quién llega más rápido a Asía, en esa pelea, si no le metemos fundición y refinación, perdemos”.

El Royalty «tímido»

Respecto a otras áreas a potenciar para desarrollar la posición de Chile en el mercado del cobre mundial, Enríquez-Ominami apuntó al Royalty actual, que calificó como “bien tímido, podría ser mucho más ambicioso”. Junto a exponer que el Royalty actual no se acerca al de los países desarrollados, el político aseguró que “haría un esfuerzo por otro Royalty un poco más parecido al que nosotros propusimos”, refiriéndose a su propuesta de Royalty minero en su período como diputado. Así mismo, Enríquez-Ominami apuntó a las pertenencias mineras desde el punto de vista jurídico de estas: “para mí, las concesiones mineras son impropias”.

En lo relacionado al porqué Chile aún no ha tomado la decisión de potenciar su capacidad fundidora y refinadora de Cobre, el ex candidato presidencial, lo explicó con un ejemplo. “Cuando la renta es muy alta, y tu produces un producto (concentrado) que te genera mucho, tu incentivo a dar el paso siguiente es baja. Si tu vendes un kilo de tomates a 10 millones de pesos todos los meses, y yo te digo que en realidad lo puedes vender pelado el tomate, tú me vas a responder: no, ¿para qué, si ya lo estoy vendiendo? Hay algo que es la enfermedad holandesa en términos técnicos, y ese es el problema de Chile, que tiene un producto estrella (el cobre), y nuestros empresarios privados, que tanto presumen, decirles: si, pero ustedes han tenido poco incentivo en ayudar al modelo de desarrollo y elaborar mejor nuestros productos”.

Cooperación regional y soberanía económica: la estrategia de ME-O ante las amenazas comerciales

Al comentar sobre qué haría Marco Enríquez-Ominami si fuera Presidente de la República, y le tocara enfrentar un alza de aranceles al cobre chileno por parte de Estados Unidos, tal como sugirió Donald Trump hace unas semanas, el precandidato presidencial apuntó a una coordinación regional. “América Latina y el Caribe son un mercado de 700 millones de habitantes. Si fuéramos todos juntos a decirle a Trump: tienes todo el derecho de agredirnos comercialmente, pero te queremos advertir que, si tú haces eso, vas a perder 700 millones de consumidores, que también son consumidores, y también te vamos a aplicar aranceles”.

En cuanto a su análisis de la economía actual del país, Enríquez-Ominami señaló que el principal problema actual se relaciona a un modelo económico obsoleto. “En el libre comercio Chile salió ganando, pero yo creo que se nos pasó la mano. El problema es que ese modelo ya llegó a su techo. Chile no va a volver a crecer como antes, si no hace un proceso de reindustrialización, y eso hay que explicar. Los enemigos de este proceso, son la derecha chilena, que no tiene ninguna convicción mínima de defender la patria. Este es un momento de soberanía económica, y el cobre es un problema de soberanía económica, y el desarrollo de Chile es un problema de soberanía económica”.

A la hora de responder si es que en su potencial gobierno, Codelco continuaría siendo estatal, Marco Enríquez-Ominami afirma que sí: “Codelco es el brazo más importante para reindustrializar aceleradamente a Chile”.

¿Candidato presidencial? ME-O y su apuesta por una primaria de centroizquierda

Ya en el terreno de las próximas elecciones presidenciales, Enríquez-Ominami señaló que su interés es participar de una primaria amplia de la centroizquierda. “Yo encantado voy a una primaria. Eso sí, me inscribiré a último minuto, cuando vea que son serios, porque si me van a hacer las mismas trucherías que me hicieron las últimas cuatro veces, no iré a primarias”.

Finalmente, a la hora de responder su opinión en torno a la necesidad de que representantes de los trabajadores lleguen al parlamento, el precandidato presidencial aclaró que presentó una ley para eliminar la compatibilidad entre ser sindicalista y parlamentario. “Yo siempre he estado a favor de que el país, con una economía sana, es una economía con sindicatos fuertes. Por eso los países serios y desarrollados, ¿qué tienen? sindicatos fuertes”.

