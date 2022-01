Colapso en unidad de emergencia del Hospital de Quilpué deja una persona fallecida en sala de espera

Frente al colapso del Hospital de Quilpué, que tanto usuarios como la Federación de Trabajadores de la Salud Viña del Mar-Quillota, han venido denunciando desde hace más de una semana y considerando que este martes murió un paciente en la sala de espera de la unidad de emergencia de dicho recinto, además de la gran cantidad de personas que se encuentra en condiciones indignas esperando atención de urgencia, la diputada Carolina Marzán (PPD) insistió en las gestiones para que el Ministerio de la Salud entregue una solución de manera urgente.

“Si llega un paciente, en malas condiciones, al punto de que fallece en una silla de ruedas, es porque esa persona venía grave. El hospital tiene que ser el garante de que ese paciente sea atendido de la mejor manera para salvar su vida. El gremio de trabajadores del hospital ha estado levantando la voz para denunciar el colapso que están experimentando y que está dejando resultados tremendos, como la muerte de pacientes en la sala de espera o que deban esperar hasta 20 horas para ser atendidos, incluso llegando infartados”, fustigó la parlamentaria.

“Aquí se está realizando una gestión que arriesga la capacidad de salvar vidas en el hospital de Quilpué, no existe comunicación efectiva entre los trabajadores del hospital, el servicio de salud y el ministerio. He oficiado y me he comunicado directamente con el ministro Paris, para denunciar esta situación y en particular la del hospital de Quilpué. Sin embargo, las respuestas obtenidas no dan cuenta de una solución. Volví a oficiar al ministro, esperando una respuesta urgente”, agregó Marzán.

Por su parte, Patricia González, vicepresidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital de Quilpué, denunció que “la unidad de emergencia sigue colapsada con pacientes hospitalizados, hay un paciente fallecido en una silla de ruedas, existe un paciente infartado de 35 años que lleva toda la noche sentado en un berger con la gravedad de la situación, está completamente lleno de pacientes hospitalizados de manera indigna sin ninguna medida de seguridad, sin ningún espacio entre paciente y paciente y las atenciones siguen funcionando de la misma manera porque el hospital no quiere entender que existe un colapso, porque mientras para ellos exista una atención continua eso no existe, esa es su forma de defenderse, sin embargo los pacientes están siendo atendidos de la manera más indigna que pueda existir”.