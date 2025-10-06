Colchane: Camión escáner de Aduanas descubre contrabando de 400 frascos de droga ketamina provenientes de Bolivia

El «perfilamiento de riesgo» sumado al uso de las tecnologías no invasivas, resultaron claves para que el Servicio Nacional de Aduanas descubriera el intento de ingreso a Chile de una importante cantidad de droga en formato líquido (ketamina).

Desde la entidad informaron que el procedimiento tuvo lugar en el paso fronterizo de Colchane, donde los fiscalizadores de la Aduana Regional revisaron con el camión escáner un vehículo de transporte proveniente desde Santa Cruz, Bolivia.

«El análisis de las imágenes de rayos x por parte de los especialistas aduaneros identificó irregularidades en la cabina del camión, conducido por el boliviano identificado como F.J.S., de 35 años, lo que dio paso a un examen más acucioso», explicaron desde Aduanas en un comunicado.

Al abordar el vehículo, los fiscalizadores encontraron escondidos en diversos compartimentos, 400 frascos de ketamina de 100 ml cada uno, totalizando 40 litros de esta droga.

El caso ya fue informado a la Fiscalía Regional y tanto la ketamina como el sospechoso fueron puestos a disposición de la Policía de Investigaciones. El camión involucrado fue incautado por Aduanas.

Al respecto, el director de la Aduana Regional de Iquique, Cristian Molina, destacó «el uso combinado de las herramientas que tienen las y los funcionarios para poder realizar las fiscalizaciones, más la experiencia propia de su trabajo, que permite obtener resultados tan relevantes como la incautación de esta importante cantidad de droga».

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un anestésico disociativo con efectos alucinógenos, que distorsiona la percepción visual y auditiva, y hace que el consumidor se sienta desconectado de su dolor y de su entorno.

Según reportes de distintas agencias como la DEA y la OMS, la ketamina puede inducir un estado de sedación, inmovilidad, alivio del dolor y amnesia. Según el departamento de drogas estadounidense, se abusa de ella «por sus sensaciones disociativas y efectos alucinógenos. También se ha utilizado para facilitar la agresión sexual».

Asimismo, puede causar efectos secundarios indeseados como agitación, depresión, dificultades cognitivas, pérdida del conocimiento y amnesia. Se pueden presentar movimientos oculares rápidos e involuntarios, pupilas dilatadas, salivación, secreción lacrimal, rigidez muscular y posibles náuseas.

Un aspecto no menor es que se ha reportado un trastorno de percepción persistente por alucinógenos (TPPA) varias semanas después del consumo de ketamina, lo que puede incluir alteraciones visuales prolongadas.

Causó la muerte de actor de serie «Friends»

En octubre de 2023, el mundo lamentó la muerte del actor Matthew Perry de la serie de televisión «Friends», cuya autopsia determinó que su fallecimiento se debió a «los efectos agudos de la ketamina».

Según consignó la BBC, cinco personas fueron arrestadas por estos hechos, entre ellas, Jasveen Sangha, conocida como ‘la reina de la ketamina’, y dos médicos, Salvador Plasencia y Mark Chavez, «acusados ​​de trabajar con otros para entregarle ketamina a Perry entre septiembre y octubre de 2023», señala el reporte del medio británico.

En ese sentido, los principales acusados, Sangha y Plasencia, enfrentan -entre otros- cargos por «conspiración para distribuir ketamina, distribución de la droga con un resultado mortal, posesión con intención de distribuir, y la alteración y falsificación del historial relacionado con una investigación federal». Lee la nota completa de la BBC aquí.

Matthew Perry

