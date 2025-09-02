Colectivo de Memoria y DDHH de la UC recordó a estudiantes de la casa de estudios que fueron víctimas de la dictadura civil-militar

El Colectivo de Memoria y Derechos Humanos de la U. Católica de Chile, en conjunto con las fuerzas progresistas de la casa de estudios, realizaron una intervención en el frontis de la Universidad con el propósito de dar inicio al mes de septiembre y conmemorar el Día de los Detenidos y Detenidas Desaparecidas.

«En este espacio simbólico levantamos las 20 siluetas que representan a nuestros compañeros y compañeras víctimas de la dictadura, como un acto de homenaje, resistencia y reafirmación de que su legado sigue presente entre nosotras y nosotros.», señalaron desde el Colectivo a El Ciudadano.

Seguidamente, agregaron que este 2025, «cuando se cumplen 52 años del Golpe de Estado, volvemos a decir con fuerza que como estudiantes no olvidamos a quienes soñaron con un Chile más justo y solidario. Sabemos que la memoria no es un ejercicio del pasado, sino una tarea viva que nos convoca día a día en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación».

«En una universidad que históricamente se ha negado a reconocer su papel en la dictadura, y en un país donde el negacionismo avanza peligrosamente en distintos espacios, levantar la voz se vuelve más urgente que nunca», enfatizaron desde el Colectivo de Memoria y DDHH de la UC.

«Por ello, nuestra intervención no solo es un recordatorio del horror vivido, sino también un llamado a la acción y al compromiso con la construcción de un presente y un futuro donde la dignidad humana nunca más sea vulnerada», concluyeron.

Sigue leyendo:

El Ciudadano