Colegio de Profesores critica «ausencia» de Figueroa luego del retorno presencial a clases

Este martes 06 de abril, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, criticó la «ausencia» del ministro de Educación, Raúl Figueroa, tras el fallido retorno presencial a clases, medida que ha ido bajando ante el incremento de contagios por COVID-19, ya que solo 900 recintos educacionales están abiertos.

“Ha fracasado en su intento de forzar una presencialidad que después la realidad se le ha dado vuelta (…) Después de la segunda semana comenzó a desaparecer y hoy ya no se le vio más”, señaló Díaz en conversación con Radio Bío Bío.

En esta línea, el presidente gremial indicó que no era necesario concretar un plan de retorno sin consultar a las comunidades educativas.

Según Díaz, la reapertura de las aulas se debe dar en Fase 4 del Plan Paso a Paso, destacando el proyecto de ley que recoge esa medida, y establece el retorno presencial a clases a partir de Apertura Inicial, cuya moción será puesta en tabla de la Comisión de Educación durante la próxima semana.

Desde el gremio, además, llamaron a los docentes a denunciar a quienes los obliguen a asistir de manera presencial a las escuelas, pese a estar en cuarentena, ya que no tiene ningún sentido obligarlos a que concurran a los establecimientos educacionales.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Profesores y candidato a la Convención Constitucional, Mario Aguilar, también cuestionó la ausencia de Figueroa, y dijo: «no sabemos de él, no sabemos si está en Chile, no sabemos si se tomó vacaciones, no sabemos nada del ministro».

Aguilar también había criticado la reapertura de las aulas, diciendo que ya «había evidencias» de la crítica situación sanitaria que se desarrollaría en marzo y abril.

Foto: web/referencial.

Tras las críticas por el llamado a volver a las aulas de clases en medio de una segunda ola de COVID, y pese a la gravedad del asunto con varios contagios denunciados en pleno regreso escolar, el jefe de la cartera de Educación nunca dio su brazo a torcer e incluso anunció el pasado 5 de marzo, en compañía del director de Fonasa, Marcelo Mosso, la creación de un seguro para enfrentar cualquier situación en los escolares que sea relacionada con el coronavirus.

En los últimas días se han detectado en el país nuevas cepas del COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó un nuevo récord de contagios que superó los 8 mil, y un colapso del sistema sanitario con 96 % de las camas críticas en uso, a esto se suma la detección de niños con el síndrome inflamatorio multisistémico (PIMS), una enfermedad consecuencia del coronavirus en los infantes, cuya tardía asistencia médica puede llevar a la víctima a la muerte.

Fuente: El Mostrador/BBCL/Minsal