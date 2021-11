Colegio de Profesores entregó carta en La Moneda en rechazo al veto de Piñera al proyecto de ley que mejoraba sus condiciones laborales

El Colegio de Profesores presentó este lunes una nueva carta en La Moneda, expresando su rechazo al veto del Presidente al proyecto de ley relacionado con el Estatuto de los Profesionales de la Educación, iniciativa que implicaba cambios en el estatuto docente, la titularidad docente y la consagración legal de las vacaciones de invierno, entre otras medidas, y que había sido aprobada el 9 de septiembre en el Congreso.

Tras el veto de Piñera, el Magisterio dio inicio a una serie de manifestaciones, incluyendo un paro nacional con marchas en todo el país el pasado 13 de octubre.

“Manifestamos nuestro más profundo repudio al veto que ha impuesto a una ley que el 9 de septiembre había sido aprobada tanto por los diputados como los senadores. En esta carta señalamos, mostramos los fundamentos a través de los cuales consideramos absolutamente injusto, arbitrario y abusivo de parte de Sebastián Piñera, imponer este veto, porque estamos hablando de logros para el profesorado”, señaló el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, tras la entrega de la misiva.

“En primer lugar no significa ningún costo para el erario nacional, pero además van en directa relación con mejorar las condiciones de trabajo, y por tanto las condiciones también para nuestros estudiantes a nivel de todo el país. No entendemos qué sentido tiene para Sebastián Piñera no querer que las vacaciones de invierno, que históricamente han sido en el mes de julio, sean hoy normadas a través de una ley recibiendo el nombre que tienen”, agregó Díaz.

Revisa la carta completa a continuación:

CARTA DEL COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES A SEBASTIÁN PIÑERA: ¡RECHAZAMOS SU VETO!@ColegioProfes entregó carta a @sebastianpinera en La Moneda



Más información en: https://t.co/b6XzNGZoJ7#NOalVetoDePiñera #Fuerzaprofes #DignidadDocente pic.twitter.com/0wHzVPaCFO — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) November 9, 2021