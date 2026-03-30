Colegio de Profesores: La violencia no se va a resolver solo con detectores de metal o revisión de mochilas

"El problema de fondo no se va a resolver con eso, sino con un enfoque integral y en especial abordando la salud mental", planteó el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar.

Colegio de Profesores: La violencia no se va a resolver solo con detectores de metal o revisión de mochilas
Absalón Opazo

Ante los anuncios del Gobierno de presentar un proyecto de ley para permitir la revisión de mochilas en los establecimientos educacionales, sumado a la instalación de pórticos detectores de metales, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile advirtió que, si bien no se oponen a medidas de este tipo, ellas por sí solas no resolverán la violencia escolar.

Al respecto, el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar, dijo que como docentes esperan que «frente a un tema tan importante, grave y serio como es el de violencia en las escuelas, se tenga un enfoque que le otorgue la debida profundidad e integralidad que este asunto requiere», subrayando que esto «no se va a resolver únicamente con pórticos o con la revisión de mochilas».

«Nosotros no nos oponemos si una comunidad escolar siente la necesidad de instalar un pórtico o revisar mochilas para su tranquilidad, pero no creemos que sea la solución de fondo y eso lo alertamos», agregó el dirigente gremial.

Salud mental

Para Aguilar, «este es un problema demasiado profundo, con raíces de orden social que tiene que ser abordado principalmente desde la salud mental».

«Cualquier medida que se tome, si no se aborda con políticas serias, efectivas, con recursos, con el apoyo profesional necesario en los distintos colegios de Chile respecto al tema salud mental, el problema no va a tener solución», enfatizó.

Finalmente, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores llamó al Gobierno, a la Ministra de Educación y al Presidente de la República «a que ojalá esto no termine solo en avisos, en anuncios que son más bien comunicacionales, que pueden tener un enfoque efectista, pero no efectivo y sin perjuicio que en determinados lugares puedan ser necesarias esas medidas respecto al control de ingreso».

«El problema de fondo no se va a resolver con eso, sino con un enfoque integral y en especial abordando la salud mental», cerró Aguilar.

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