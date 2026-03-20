Colegio de Profesores tras primera reunión con nueva ministra de Educación: «Nos dijo que ellos no están pensando en ajustes de dotación»

Con la atención puesta en el ajuste presupuestario y reiterando que no «puede haber disminución de recursos para el sistema escolar chileno», el Colegio de Profesores tuvo su primera reunión con la nueva ministra de Educación, María Arzola.

Tras la cita, realizada en las oficinas del Mineduc en Santiago, el presidente nacional del Magisterio, Mario Aguilar, declaró que si bien era una reunión protocolar, de igual modo abordaron temas como los recortes, el bono de retiro, la Deuda Histórica, la implementación de la Ley de Titularidad, la disminución de la carga burocrática y la violencia escolar, entre otros.

«Le expusimos la preocupación que habíamos hecho pública, respecto al anuncio de recortes que tocan a todos los servicios, incluyendo educación que, a nuestro entender, de ninguna manera pueden tocar el sistema escolar», señaló Aguilera.

El líder docente agregó que esta «es una preocupación muy grande que tenemos, sobre todo porque ha habido algunos anuncios en términos que ese ahorro podría implicar disminución de dotación docente con aumento del número de alumnos por curso, lo que nos parece que sería un daño grande».

En esa línea, Aguilar detalló que le mostraron a la ministra, «con estadísticas, que Chile dentro de la OCDE es el país que tiene más estudiantes por sala. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir disminuyendo el número de alumnos por clase y no aumentándolos, como se ha dado a entender en algunos de los anuncios».

Ante esto, el representante de las y los profesores afirmó que la Ministra «nos dijo que no era lo que se estaba pensando, que sobre eso había habido algunas interpretaciones no correctas, que ellos no están pensando en ajustes de dotación. Es algo que esperamos sea así. Vamos a estar muy atentos a eso, porque los colegios en Chile no están en condiciones que les recorten recursos, al contrario, necesitan más, no menos».

«Es algo que vamos a seguir monitoreando, vamos a estar muy encima, ya sea con el Gobierno o con el Parlamento. Vamos a seguir insistiendo y teniendo una postura muy firme, que no puede haber disminución presupuestaria para el funcionamiento del sistema escolar. De ninguna manera», enfatizó Mario Aguilar.

Finalmente, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores reiteró que «nos pareció una buena reunión, pero insistimos: vamos a seguir muy atentos todo lo que tiene que ver con este ajuste presupuestario que se anuncia, porque nuestra postura como profesores es que de ninguna manera educación puede tener rebaja presupuestaria, al contrario, educación hay que hacer los esfuerzos para que tenga más presupuesto, no menos».

El Ciudadano